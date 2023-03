DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023/ Video streaming Rai: così l’anno scorso, 1^ tappa

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo il via alla diretta Tirreno Adriatico 2023, possiamo ricordare che pure l’anno scorso la prima tappa a Lido di Camaiore era una cronometro, leggermente più lunga (allora 13,9 km) e con un ordine d’arrivo regale, perché la vittoria andò al nostro Filippo Ganna con 11” di vantaggio su Remco Evenepoel e 18” su Tadej Pogacar. D’altronde, il livello della scorsa edizione della Corsa dei Due Mari fu (come sempre) eccezionale: il dominatore fu proprio lo sloveno della UAE Team Emirates, che avrebbe conquistato la classifica generale e anche due successi di tappa, dal momento che Pogacar vinse la quarta frazione a Bellante con 2” su Jonas Vingegaard e il tappone di alta montagna con arrivo a Carpegna con 1’03” di vantaggio proprio sul danese, che avrebbe terminato alla piazza d’onore la Tirreno Adriatico con 1’52” di ritardo da Pogacar, mentre il terzo posto fu per Mikel Landa a 2’33”.

Quanto ai restanti successi di tappa, la scorsa edizione della Tirreno Adriatico ci diede tre arrivi in volata vinti dal belga Tim Merlier a Sovicille, dall’australiano Caleb Ewan a Terni e infine dal tedesco Phil Bauhaus a San benedetto del Tronto, mentre la quinta tappa a Fermo vide l’arrivo solitario del francese Warren Barguil. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna prima tappa da Lido di Camaiore sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.25 su Rai Due, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.20 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta Tirreno Adriatico 2023 in streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore in un pomeriggio lavorativo. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

SI PARTE CON LA PRIMA TAPPA!

La diretta Tirreno Adriatico 2023 comincia oggi, lunedì 6 marzo: in programma ci sarà infatti la prima tappa, una cronometro di 11,5 km con partenza e arrivo da Lido di Camaiore, come da tradizione località dalla quale prenderà il via anche questa nuova edizione della Corsa dei Due Mari. Il via con una cronometro significa naturalmente che già dal primo giorno ci saranno distacchi in classifica, allora attenzione sia alla lotta per il successo di tappa sia ai risultati che sapranno ottenere coloro che puntano al successo finale in questa Tirreno Adriatico 2023, con la prima tappa che per il secondo anno consecutivo è collocato di lunedì, per coprire una settimana precisa fino all’epilogo fissato per domenica a San Benedetto del Tronto.

Questa sarà l’unica cronometro, quindi la prova contro il tempo a Lido di Camaiore inizierà subito a dare valide indicazioni circa lo stato di forma dei big e sarà il grande obiettivo degli specialisti, a cominciare naturalmente dal nostro Filippo Ganna, che spera di vestire la maglia di primo leader della classifica generale. Il titolo è vacante, perché quest’anno non ci sarà il detentore Tadej Pogacar, ma l’elenco dei partecipanti è come sempre di grandissima qualità sotto ogni punto di vista, dagli scalatori ai cronoman, dai cacciatori di tappe ai velocisti. Inizia quindi una settimana che promette di farci divertire tantissimo, allora adesso illustriamo tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella prima tappa cronometro Lido di Camaiore.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 prenderà dunque il via oggi, come da tradizione da Lido di Camaiore, località immancabile nella Corsa dei Due Mari, con una cronometro individuale come era già accaduto nella scorsa edizione, quando Filippo Ganna vinse davanti a Remco Evenepoel e Tadej Pogacar per un ordine d’arrivo regale. Adesso allora proviamo a dire qualcosa in più circa il percorso di questa prima tappa cronometro Lido di Camaiore-Lido di Camaiore della Tirreno Adriatico 2023, che misurerà 11,5 km, più breve quindi rispetto alla passata edizione. La partenza avrà luogo da Viale Kennedy cominciando alle ore 12.50, quando prenderà il via il primo atleta in gara, mentre l’arrivo sarà collocato in Viale Pistelli e possiamo dire che la conclusione sarà prevista attorno alle ore 16.00.

Sull’altimetria invece non c’è nulla da dire, ma trattandosi di una cronometro in realtà anche questa è una notizia importante, perché significa che questa prova contro il tempo strizzerà l’occhio ai migliori specialisti, che potranno sviluppare la massima velocità su strade pianeggianti e quasi sempre rettilinee. Percorso rettilineo fino alla svolta in località Fiumetto, frazione di Marina di Pietrasanta, dove sarà collocato il rilevamento intermedio al km 5,0. Qui comincerà il ritorno verso l’arrivo di Lido di Camaiore, con una “S” con carreggiata ristretta a 1200 metri dalla linea del traguardo come unica interruzione ai lunghi rettilinei.











