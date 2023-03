Diretta Tirreno Adriatico 2023/ Streaming video Rai, 2^ tappa Camaiore Follonica

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: ALL’INSEGNA DI FILIPPO GANNA!

La diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi martedì 7 marzo ci proporrà naturalmente la sua seconda tappa Camaiore Follonica di 210 km: si resta ancora in Toscana e ci attende la prima frazione in linea dopo la cronometro che ieri ha aperto questa edizione della Corsa dei Due Mari a Lido di Camaiore con la vittoria di Filippo Ganna, anzi possiamo parlare di un vero e proprio dominio testimoniato dai ben 28” inflitti al secondo Lennard Kamna su un percorso di soli 11,5 km, quindi con un vantaggio di circa due secondi e mezzo al chilometro sul resto del gruppo, per dare al campione olimpico e mondiale piemontese una bella leadership anche nella classifica generale della Tirreno Adriatico 2023, che dovrebbe conservare almeno per qualche giorno.

Oggi ci attende una seconda tappa di notevole lunghezza, che non si annuncia particolarmente difficile ma avrà alcuni saliscendi, di conseguenza i velocisti e le loro squadre dovranno stare attenti per arrivare a giocarsi uno sprint di gruppo a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo a Follonica, che dovrebbe comunque essere la conclusione più probabile per la seconda giornata della Tirreno Adriatico 2023, che come al solito ha un cast di altissimo livello e ci sono molti nomi di spicco per ogni scenario possibile. Lo spettacolo di certo non mancherà, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella seconda tappa Camaiore Follonica.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna seconda tappa Camaiore Follonica sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.25 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.20 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della Tirreno Adriatico 2023 tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 ci proporrà quindi oggi la seconda tappa Camaiore Follonica di 210 km, una frazione che abbiamo già presentato come una tappa per velocisti, ma non così scontata. Innanzitutto, attenzione al chilometraggio notevole, dettaglio non di poco conto soprattutto in questa prima parte della stagione: ci sarà molto da pedalare fra le province di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. La partenza sarà da Camaiore alle ore 10.50, subito ci sarà una breve salita verso Montemagno ma poi ci attenderà un lungo tratto completamente pianeggiante, almeno fino alla salita verso il GPM di Castellina Marittima (km 96,7) che metterà l’acquolina in bocca anche a chi vorrà vestire la maglia di migliore scalatore.

Sarà collocato su uno strappo anche lo sprint intermedio, che sarà al km 136,3 a Canneto. Il finale sarà caratterizzato da un circuito di 21 km da ripetere per due volte, con il brevissimo strappo “dell’Impostino” che sarà impegnativo ma sulla carta non dovrebbe bastare per evitare un arrivo in volata sul traguardo di Follonica, anche perché gli ultimissimi chilometri verso il traguardo saranno completamente pianeggianti e in gran parte rettilinei. Il culmine della diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi sarà con una volata di gruppo a ranghi compatti?











