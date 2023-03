Diretta Tirreno Adriatico 2023/ Streaming video Rai, 3^ tappa Follonica Foligno

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: TRE GIORNI DECISIVI PER LA CLASSIFICA GENERALE

Prosegue anche oggi naturalmente la diretta Tirreno Adriatico 2023, è mercoledì 8 marzo e ci attende la terza tappa Follonica Foligno di 216 km, che promette di regalarci ancora grandi emozioni in questa edizione della Corsa dei Due Mari che è nobilitata – come da tradizione – da tanti campioni in azione sulle strade italiane, come abbiamo visto fin dalla meravigliosa cronometro del primo giorno vinta da Filippo Ganna con una prestazione sontuosa a Lido di Camaiore e dintorni, per fare il vuoto rispetto a tutti gli altri avversari.

La terza tappa di oggi potrebbe avere diverse similitudini con quella di ieri: percorso ondulato ma non particolarmente impegnativo, dovrebbe essere un arrivo per velocisti anche se le loro squadre dovranno faticare per ricucire il gruppo dopo le inevitabili fughe da lontano favorite da una prima parte piuttosto impegnativa; in compenso sarà facile il finale, motivo in più per attenderci secondo logica uno sprint di gruppo a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo a Foligno.

Da domani ci saranno tre giorni consecutivi decisivi per la classifica generale della Tirreno Adriatico 2023, oggi invece dovrebbe esserci il duello tra chi cercherà di portare a termine un attacco e chi punta allo sprint. Lo spettacolo di certo non mancherà, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella terza tappa Follonica Foligno.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna terza tappa Follonica Foligno sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.25 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.20 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della Tirreno Adriatico 2023 tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 ci proporrà quindi oggi la terza tappa Follonica Foligno di 216 km, una frazione che sarà ancora una volta, in modo simile a ieri, impegnativa per chilometraggio ma non così difficile dal punto di vista altimetrico. Innanzitutto, ricordiamo che ci sarà da pedalare fra le province di Grosseto, Siena e Perugia, quindi si lascerà la Toscana per raggiungere l’Umbria. La partenza sarà da Follonica alle ore 10.40, nella prima parte ci saranno diverse salite, anche se non troppo difficili, tra le quali saranno considerate come GPM il Passo del Lume Spento (km 75,9) e La Foce (km 112,9).

Avremo poi lo sprint intermedio, che sarà collocato oggi al km 138,7 in località Moiano. Il percorso tuttavia si farà sempre più semplice man mano che ci si avvicinerà all’arrivo di Foligno. Il culmine della diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi potrebbe quindi essere con una volata di gruppo a ranghi compatti: ricordiamo allora che gli ultimi chilometri saranno abbastanza semplici, almeno fino ai 2500 metri dall’arrivo, dove si affronteranno in sequenza una serie di curve con alcuni restringimenti di carreggiata che immettono nella strada del traguardo, che avrà ai -500 metri una lieve semicurva.

