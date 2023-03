Diretta Tirreno Adriatico 2023/ Streaming video Rai, 4^ tappa Greccio Tortoreto

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: COME CAMBIA LA CLASSIFICA?

La diretta Tirreno Adriatico 2023 entrerà definitivamente nel vivo oggi, giovedì 9 marzo, con la quarta tappa Greccio Tortoreto di 218 km, che ci offrirà il primo arrivo in salita di questa edizione della Corsa dei Due Mari. Giusto precisare subito che non siamo in montagna come sarà ad esempio domani salendo verso il Sassotetto, ma ci sarà comunque da affrontare per quattro volte una salita da Tortoreto Lido lungo la costa verso il centro storico di Tortoreto sulle colline dell’entroterra e allora ci attendiamo grande bagarre e anche i primi cambiamenti significativi alla classifica generale della Tirreno Adriatico 2023, per il momento ancora dominata da Filippo Ganna grazie alla prestazione sontuosa nella cronometro di lunedì a Lido di Camaiore.

Successivamente ci sono stati due arrivi in volata consecutivi, che hanno dato gloria ai due velocisti di spicco della Tirreno Adriatico 2023, Fabio Jakobsen a Follonica e Jasper Philipsen a Foligno, ma da oggi la musica cambierà. Oggi è giorno per gente dalle caratteristiche di Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel o Peter Sagan, tanto per fare i nomi di tre campioni presenti alla Corsa dei Due Mari, basterebbe questo per capire che lo spettacolo sarà certamente garantito. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella quarta tappa Greccio Tortoreto.

TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quarta tappa Greccio Tortoreto sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.25 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.20 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della Tirreno Adriatico 2023 tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 ci proporrà quindi oggi la quarta tappa Greccio Tortoreto di 218 km, una frazione che per il terzo giorno consecutivo sarà impegnativa per chilometraggio, ma questa volta il percorso sarà davvero stuzzicante anche dal punto di vista altimetrico. Innanzitutto, ricordiamo che ci sarà da pedalare fra le province di Rieti, Ascoli Piceno e Teramo, quindi la Corsa dei Due Mari toccherà ben tre regioni diverse, cioè Lazio, Marche e Abruzzo. La partenza sarà alle ore 10.30 dalla località celebre nel mondo per il presepio di San Francesco, la reatina Greccio, nella prima parte ci saranno diversi saliscendi e ci sembra doveroso ricordare che la Tirreno Adriatico toccherà anche località colpite dal terremoto del 2016 come Amatrice, Accumuli e Pescara del Tronto.

Ci sarà poi un lungo tratto quasi interamente in discesa per raggiungere la costa adriatica abruzzese e in particolare il circuito finale di 17,1 km, da ripetere tre volte, che si snoderà a Tortoreto, tra la frazione lungo la costa Tortoreto Lido, dove sarà collocato il traguardo volante al km 175,3 e il centro abitato storico di Tortoreto nell’entroterra, con quattro passaggi della salita verso l’arrivo, collocato al termine di un’ascesa di 3,1 km al 7% di pendenza media, con un tratto che toccherà la pendenza massima al 12% ad inizio salita – solo nel primo passaggio, arrivando da Salino, si toccherà addirittura il 19%. Non per scalatori puri, ma è pur sempre un arrivo in salita: qualcosa cambierà oggi nella diretta della Tirreno Adriatico 2023…

