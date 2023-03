Diretta Tirreno Adriatico 2023/ Streaming video Rai, 5^ tappa: sul Sassotetto!

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: ARRIVO IN SALITA!

La diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, venerdì 10 marzo, ci proporrà la quinta tappa Morro d’Oro Sarnano/Sassotetto di 168 km, cioè l’unico arrivo in salita in quota di questa edizione della Corsa dei Due Mari, che vivrà dunque una giornata di fondamentale importanza per la classifica generale della Tirreno Adriatico 2023. Lunedì Filippo Ganna ci ha esaltato con una prestazione sontuosa nella cronometro a Lido di Camaiore, poi ci sono stati due arrivi in volata consecutivi, prima dello scoppiettante arrivo di ieri a Tortoreto, dove Primoz Roglic ha vinto davanti a Julian Alaphilippe e Adam Yates. Nuovo leader è il tedesco Lennard Kamna, ma i primi dieci sono racchiusi in 27″ e tutto è ancora possibile…

Oggi però è il giorno adatto per gli scalatori, quello nel quale si potrebbe fare maggiormente la differenza e che ci regalerà le emozioni che solo le montagne sanno garantire nel ciclismo, pur senza dimenticare che domani verso Osimo ci attenderà un’altra frazione decisamente complicata. Le ultime due volte da queste parti hanno vinto Mikel Landa nel 2018 e Simon Yates nel 2020, i nomi ci fanno capire che oggi si tratterà di salita vera. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella quinta tappa Morro d’Oro Sarnano/Sassotetto.

TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna quinta tappa Morro d’Oro Sarnano/Sassotetto sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.25 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 14.10 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della Tirreno Adriatico 2023 tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 ci proporrà quindi oggi la quinta tappa Morro d’Oro Sarnano/Sassotetto di 168 km, una frazione decisamente più breve delle precedenti ma che ci offrirà l’unico arrivo in salita da scalatori, affrontando una vera e propria montagna e non i Muri di ieri (o come sarà anche domani). Innanzitutto, ricordiamo che ci sarà da pedalare fra le province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, quindi la Corsa dei Due Mari toccherà due regioni oggi, Abruzzo e Marche. La partenza sarà alle ore 11.40 da Morro d’Oro e oggi l’altimetria sarà un continuo saliscendi senza un attimo di respiro, anche se a lungo non si potrà parlare di vere e proprie montagne e il primo momento significativo sarà il traguardo volante ad Amandola al km 101,3.

In seguito si passerà una prima volta da Sarnano per affrontare in successione i primi due GPM di giornata, cioè le salite di San Ginesio (km 126,2) e Gualdo (km 144,8) per rientrare nel centro abitato di Sarnano e prendere stavolta la salita verso l’arrivo in quota al Sassotetto, a 1465 metri d’altitudine. La diretta della Tirreno Adriatico 2023 vivrà quindi un momento determinante, non solo per decretare il vincitore della quinta tappa ma pure per la classifica generale, su questa salita lunga ben 13,1 km e con pendenza media al 7,4%, che tocca il suo picco verso metà con uno strappo al 14%, che sarà la pendenza massima di questa salita caratterizzata da lunghi rettilinei intervallati da tornanti.

