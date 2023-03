Diretta Tirreno Adriatico 2023/ Streaming video Rai 6^ tappa: i Muri di Osimo

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: COME CAMBIA LA CLASSIFICA GENERALE?

La diretta Tirreno Adriatico 2023 vivrà oggi, sabato 11 marzo, la sua fondamentale sesta tappa Osimo Stazione Osimo di 193 km, la cosiddetta frazione dei Muri marchigiani che ormai è un grande classico della Corsa dei Due Mari e che in questa edizione avrà importanza decisiva per la classifica generale della Tirreno Adriatico 2023. Ieri salendo verso il Sassotetto il forte vento contrario ha impedito di tentare attacchi davvero concreti, così i big sono arrivati tutti insieme e in volata ha vinto Primoz Roglic, con lo sloveno che ha fatto il bis del successo di giovedì a Tortoreto e si è preso grazie agli abbuoni anche la maglia di leader della classifica generale.

I distacchi azzerati hanno però fatto in modo che la classifica restasse cortissima e allora la giornata decisiva della Tirreno Adriatico 2023 deve essere quella di oggi, con i continui saliscendi sui Muri ad Osimo e dintorni, con pendenze spesso in doppia cifra che non hanno nulla da invidiare a un Giro delle Fiandre o alla Strade Bianche, per restare in Italia. Gli ingredienti per assistere a un grande spettacolo ci sono tutti e allora, dopo questa premessa, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella sesta tappa Osimo Stazione Osimo.

TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna sesta tappa Osimo Stazione Osimo sarà per le sue fasi salienti dalle ore 14.50 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 14.30 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della Tirreno Adriatico 2023 tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 ci proporrà quindi oggi la sesta tappa Osimo Stazione Osimo di 193 km, una frazione lunga e soprattutto molto tormentata dal punto di vista altimetrico grazie ai Muri marchigiani. Innanzitutto, ricordiamo che lungo il percorso ci sarà da pedalare fra le province di Ancona, Macerata e di nuovo Ancona, quindi la Corsa dei Due Mari toccherà oggi solamente le Marche. La partenza sarà alle ore 11.40 dalla Stazione di Osimo e comincerà quello che di fatto sarà un doppio anello attorno alla località marchigiana, affrontando nella prima parte di corsa il GPM di Santa Maria del Monte (km 26,5) verso il traguardo volante a Macerata (km 32,6), per poi tornare già verso il traguardo e affrontare tre giri di un circuito imperniato appunto su Osimo.

La diretta della Tirreno Adriatico 2023 entrerà dunque nel vivo con una successione micidiale di quattro Muri ad ogni giro, per un totale di dodici salitelle brevi ma molto impegnative e che alla lunga faranno sicuramente selezione. Il primo porterà i corridori a Offagna, il secondo alla frazione di Abbazia e gli ultimi due saranno quelli più duri di via Roncisvalle (tutto in pavé lungo oltre 1 km al 15% di pendenza media e con picchi del 22%) e di via Olimpia con alcune centinaia di metri al 16% per introdurre i corridori nel centro storico e quindi verso l’arrivo di Osimo, che naturalmente sarà la fine della fatica solo al quarto e ultimo passaggio sotto lo striscione.

CLASSIFICA GENERALE TIRRENO ADRIATICO 2023

1. Primoz Roglic (Slo) in 20h17’14”

2. Lennard Kamna (Ger) a 4″

3. Joao Almeida (Por) a 12”

4. Brandon McNulty (Usa) a 17”

5. Wilco Kelderman (Ola) a 19”

6. Tao Geoghegan Hart (Gbr) s.t.

7. Aleksandr Vlasov (Rus) a 21”

8. Jai Hindley (Aus) a 22”

9. Giulio Ciccone (Ita) a 24”

10. Enric Mas (Spa) a 31”











