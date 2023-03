Diretta Tirreno Adriatico 2023/ Streaming video Rai 7^ tappa: volata a San Benedetto

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: CLASSIFICA GIÀ DEFINITA!

La diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, domenica 12 marzo, culminerà con la sua settima tappa a San Benedetto del Tronto di 154 km, per velocisti. La località marchigiana è come da tradizione la sede dell’ultima tappa della Corsa dei Due Mari, però i verdetti per la classifica generale della Tirreno Adriatico 2023 sono già stati emessi ieri a Osimo, dove Primoz Roglic ha scritto una pagina di storia riuscendo a conquistare la terza vittoria di tappa consecutiva e blindando il primato per quanto riguarda la Maglia Azzurra, quindi lo sloveno sarà verosimilmente l’erede del connazionale Tadej Pogacar, che aveva vinto le ultime due edizioni.

Oggi invece l’ultima tappa della Tirreno Adriatico 2023, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe riportare in primo piano i velocisti dopo i due arrivi allo sprint che abbiamo visto martedì a Follonica con il successo di Fabio Jakobsen e mercoledì a Foligno, dove invece aveva trionfato Jasper Philipsen. Difficile pensare a un epilogo differente, l’attenzione dovrebbe quindi concentrarsi sullo sprint finale e poi sui festeggiamenti per il vincitore della Corsa dei Due Mari: andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2023 oggi, nella settima tappa a San Benedetto del Tronto.

TIRRENO ADRIATICO 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2023 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna settima tappa a San Benedetto del Tronto sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.05 su Rai Due, con la telecronaca di Francesco Pancani affiancato da Alessandro Petacchi, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.50 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video della Tirreno Adriatico 2023 tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio. La Tirreno Adriatico 2023 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2023 SU RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2023: IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2023 ci proporrà quindi oggi la settima tappa a San Benedetto del Tronto di 154 km, una frazione breve e dal percorso quasi completamente pianeggiante, che dovrebbe quindi essere una “passerella” per chiudere la Corsa dei Due Mari con una volata di gruppo a ranghi compatti. Innanzitutto, ricordiamo che lungo il percorso ci sarà da pedalare esclusivamente sulle strade della provincia marchigiana di Ascoli Piceno, con la partenza che sarà alle ore 12.25 naturalmente da San Benedetto del Tronto, andando inizialmente sulle colline dell’entroterra, affrontando anche l’ultimo GPM della Tirreno Adriatico 2023 a Cossignano al km 23 e poi altre salite fino a Ripatransone.

Qui inizierà la discesa verso Grottammare per entrare subito dopo nel circuito di circa 15 km da ripetere per ben cinque volte per chiudere la diretta della Tirreno Adriatico 2023, quasi certamente con una volata di gruppo in viale Bruno Buozzi a San Benedetto del Tronto, dove vedremo anche il traguardo volante al km 110,3. Si tratterà infatti di un circuito prevalentemente su strade rettilinee e larghe, perfette per impostare lo sprint che avrà luogo dopo l’ultima doppia curva a circa un km dallo striscione dell’arrivo, dove scopriremo chi sarà l’ultimo vincitore di tappa della Tirreno Adriatico 2023…

CLASSIFICA GENERALE TIRRENO ADRIATICO 2023

1. Primoz Roglic (Slo) in 25h06’21”

2. Joao Almeida (Por) a 18”

3. Tao Geoghegan Hart (Gbr) a 23″

4. Lennard Kamna (Ger) a 34”

5. Giulio Ciccone (Ita) a 37”

6. Enric Mas (Spa) a 41”

7. Mikel Landa (Spa) a 56”

8. Hugh John Carthy (Gbr) a 57”

9. Aleksandr Vlasov (Rus) a 1’10”

10. Thibaut Pinot (Fra) a 1’11”











