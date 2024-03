DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai 3^ tappa: Zoccarato resta solo! (oggi 6 marzo)

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: ZOCCARATO RESTA DA SOLO

La diretta Tirreno Adriatico 2024 sta entrando decisamente nel vivo per l’odierna terza tappa Volterra Gualdo Tadino, infatti mancano circa 50 km al traguardo della frazione più lunga della Corsa dei Due Mari, che prevede ben 225 km. Il meteo non aiuta, tuttavia è in miglioramento e quindi c’è la speranza che il finale della corsa possa disputarsi su strade asciutte, nel frattempo rendiamo merito a Samuele Zoccarato della VF Group–Bardiani CSF–Faizanè, che è rimasto da solo alla testa della corsa.

Diretta Tirreno Adriatico 2024/ Jasper Philipsen ha vinto la 2^ tappa, Ayuso maglia azzurra! (oggi 5 marzo)

Si è infatti staccato ormai da diversi chilometri lo svizzero Jan Stöckli del Team Corratec–Vini Fantini, che si è preso la soddisfazione di vincere il traguardo volante di Sant’Arcangelo davanti a Zoccarato, ma poi non ha retto il ritmo dell’italiano. Detto che il terzo posto al TV è stato di Neilson Powless, che si è preso così il secondo di abbuono a disposizione, ecco che lo svizzero è già stato raggiunto, mentre Zoccarato ha ancora più di tre minuti di vantaggio, che comunque il gruppo non dovrebbe avere alcuna difficoltà a cancellare negli ultimi 50 km circa che ancora ci mancano per completare oggi la diretta Tirreno Adriatico 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Tirreno Adriatico 2024/ Streaming video Rai 1^ tappa, cronometro a Lido di Camaiore (oggi 4 marzo)

TIRRENO ADRIATICO 2024 STREAMING VIDEO E E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

La diretta tv della Tirreno Adriatico 2024 sarà come sempre garantita in chiaro dalla Rai: l’appuntamento per l’odierna terza tappa Volterra Gualdo Tadino sarà per le sue fasi salienti dalle ore 15.00 su Rai Due, ma la copertura avrà inizio già dalle ore 13.05 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque possiamo affermare che la copertura della Corsa dei Due Mari sarà eccellente sulla nostra tv di Stato.

Questo significa di conseguenza che sarà disponibile per tutti anche la diretta Tirreno Adriatico 2024 in streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, particolarmente preziosa per chi non potrà mettersi davanti a un televisore in un pomeriggio lavorativo. La Tirreno Adriatico 2024 sarà però visibile anche sui canali e i servizi streaming di Eurosport, tuttavia riservati naturalmente agli abbonati in questo caso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA TIRRENO ADRIATICO 2024 SU RAI PLAY

DIRETTA/ Tirreno Adriatico 2023: Philipsen ha vinto la 7^ tappa, Roglic trionfa!

DUE UOMINI IN FUGA

Si sta pedalando da oltre due ore e sono stati quindi percorsi più di 80 km nella diretta Tirreno Adriatico 2024 per l’odierna terza tappa Volterra Gualdo Tadino, che d’altronde prevede ben 225 km da affrontare. Le prime notizie del giorno sono arrivate da due corridori che non hanno preso il via da Volterra, cioè Michael Gogl della Alpecin-Deceuninck e Robert Gesink del Team Visma|Lease a Bike. Poi, ecco immediatamente la fuga da lontano di due coraggiosi attaccanti, cioè Samuele Zoccarato della VF Group–Bardiani CSF–Faizanè e lo svizzero Jan Stöckli del Team Corratec–Vini Fantini.

Il gruppo lascia fare, perché due corridori partiti subito dopo la partenza non destano preoccupazione in una giornata così lunga per la diretta Tirreno Adriatico 2024. Di conseguenza, ecco che attualmente il vantaggio della testa della corsa è addirittura superiore ai dieci minuti rispetto al gruppo maglia azzurra, dopo avere toccato un massimo di 11’30”. Potremmo allora immaginare che sia proprio questo il livello attorno al quale il vantaggio potrebbe stabilizzarsi per un certo periodo, prima che il gruppo cominci a “spingere” per recuperare e arrivare a giocarsi la vittoria nel delicato finale verso l’arrivo a Gualdo Tadino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta Tirreno Adriatico 2024 in occasione della odierna terza tappa Volterra Gualdo Tadino, si parte piuttosto presto perché il chilometraggio sarà notevole, con ben 225 km da affrontare in una delle due giornate nelle quali si andrà oltre i 200 km (sarà così anche domani). Abbiamo visto che si tratterà di una frazione non particolarmente insidiosa ma nemmeno banale, quindi aperta a diverse possibili soluzioni, proviamo adesso a fare un parallelo con la medesima frazione della scorsa edizione della Corsa dei Due Mari. Anche allora si andava dalla Toscana all’Umbria con una tappa molto lunga (216 km), che mercoledì 8 marzo 2023 portò i corridori da Follonica a Foligno.

Servirono ben 5h19’08” per giungere l’epilogo nella città umbra, dove la vittoria andò al belga Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck, che precedette il tedesco Phil Bauhaus e l’eritreo Biniam Girmay, mentre la classifica generale continuava ad essere definita dalla cronometro d’apertura, per cui con Filippo Ganna ancora saldo come leader in maglia azzurra. Adesso però naturalmente dobbiamo cedere il passo alla stretta attualità, perché sta per cominciare la diretta della terza tappa della Tirreno Adriatico 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI BEN 225 KM

La diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, mercoledì 6 marzo, ci proporrà una frazione non particolarmente difficile, ma molto lunga e con un finale insidioso, tutti elementi che potrebbero rendere intrigante la terza tappa Volterra Gualdo Tadino di 225 km, con la quale la nuova edizione della Corsa dei Due Mari si allontanerà dal mar Tirreno per pedalare nell’interno dell’Italia Centrale, naturalmente verso l’Adriatico. La diretta della Tirreno Adriatico 2024 non dovrebbe riservarci particolari novità per quanto riguarda la classifica generale, anche se nel ciclismo tutto è possibile, di certo oggi non sarà così facile la vita per gli sprinter, perché il finale sarà movimentato.

Come si accennava e vedremo meglio nella presentazione del percorso, nulla di particolarmente difficile, però ci sarà terreno per gli attaccanti a caccia del successo di giornata magari con uno scatto da finisseur o comunque sfruttando un gruppo che potrebbe essere non del tutto compatto. Una giornata dunque aperta a diversi esiti, perché comunque potrebbero resistere anche i velocisti, in particolare quelli che si adattano anche a brevi salite, senza escludere che ci possano anche essere distacchi almeno di qualche secondo: lo spettacolo di certo non mancherà, andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Tirreno Adriatico 2024 oggi, nella terza tappa Volterra Gualdo Tadino.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2024 prevederà dunque oggi la più lunga frazione della Corsa dei Due Mari, allora adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio il percorso della terza tappa Volterra Gualdo Tadino di 225 km, che andrà dalla Toscana all’Umbria pedalando lungo le strade delle province di Pisa, Siena e Perugia. La partenza avrà luogo evidentemente da Volterra già alle ore 10.10 a causa del chilometraggio davvero notevole, i primi 100 km saranno tutti di saliscendi anche se piuttosto dolci, poi inizierà una parte più semplice che potremo definire sostanzialmente pianeggiante, compreso il passaggio al traguardo volante di Sant’Arcangelo al km 140,9.

La parte più interessante del percorso della terza tappa sarà proprio il finale, quando la diretta Tirreno Adriatico 2024 ci riserverà le migliori emozioni della giornata: innanzitutto ecco il Gran Premio della Montagna di Casacastalda, non molto impegnativo ma che collocato al km 209 avrà naturalmente grande significato nell’economia della corsa, poi seguirà la discesa che porterà molto vicino all’arrivo di Gualdo Tadino, con una svolta secca proprio all’ultimo chilometro e il rettilineo d’arrivo che sarà leggermente in salita, con pendenza attorno al 4%, che potrebbe essere un fattore per la volata, forse non di gruppo compatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA