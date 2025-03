DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA: SUI MURI MARCHIGIANI!

La diretta Tirreno Adriatico 2025 entra nei giorni decisivi: oggi venerdì 14 marzo ci attende la quinta tappa Ascoli Piceno-Pergola di 205 km, molto impegnativa perché caratterizzata dagli ormai celebri Muri marchigiani. In una edizione non troppo difficile nel suo complesso, questa è la prima delle due frazioni in linea nelle quali si possono fare distacchi: domani avremo l’unico vero arrivo in salita, ma oggi avremo due salite (e altrettante discese) che potrebbero già lasciare il segno anche sulla classifica generale della Tirreno Adriatico 2025, nella quale al momento è ancora leader Filippo Ganna.

Diretta Tirreno Adriatico 2025, classifica/ Olav Kooij ha vinto la 4^ tappa, Ganna sempre leader! (13 marzo)

Già ieri c’è stato grande spettacolo, con molti tentativi di attacco in una tappa tutto sommato interlocutoria, come confermato dal fatto che infine ha vinto Olav Kooij in una volata priva di Jonathan Milan, staccatosi in salita dopo la caduta di mercoledì. Per la prima volta dunque ha vinto uno straniero in questa diretta Tirreno Adriatico 2025 finora davvero tanto italiana, per merito di Ganna e Milan ma anche di Andrea Vendrame. Oggi ci attende una tappa emozionante, adatta ai cacciatori di tappe alla Van der Poel-Pidcock-Healy, ma certamente aperta anche ai big che puntano al Tritone che premierà domenica il vincitore finale.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA/ Andrea Vendrame ha vinto la 3^ tappa! Ganna resta leader

TIRRENO ADRIATICO 2025 IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA

La diretta Tirreno Adriatico 2025 in tv è sempre su Rai Sport e poi Rai Due dalle 15.00 ma anche su Eurosport, Rai Play e Discovery + per la diretta streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025 STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA: 5^ TAPPA, ECCO IL PERCORSO

La diretta Tirreno Adriatico 2025 ci offrirà un percorso praticamente senza un metro di respiro nel corso della quinta tappa Ascoli Piceno-Pergola di 205 km, tanto che il dislivello complessivo sarà di ben 3400 metri. Sarà una frazione interamente marchigiana, toccando tutte le cinque province delle Marche, con il via da Ascoli Piceno, dove la partenza avrà luogo alle ore 10.45. Ecco allora continui saliscendi, anche se inizialmente piuttosto dolci, tanto che il primo GPM sarà in località Santa Marciana, al km 128,1. Sarà collocato su un piccolo strappo anche il traguardo volante di Barbara, al km 146,2.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025/ Jonathan Milan ha vinto la 2^ tappa! Ganna maglia azzurra (11 marzo)

Il meglio però oggi sarà nella parte finale della diretta Tirreno Adriatico 2025, con due GPM negli ultimi 30 km, prima la Salita di Barbanti con GPM al km 178,4, poi la salita di Monterolo, con scollinamento al km 197,5. Entrambe non lunghissime ma con pendenze piuttosto impegnative e anche discese da non sottovalutare, specie l’ultima che porterà davvero a ridosso dell’arrivo a Pergola, dove infine l’ultimo chilometro presenterà un ultimo strappo al 10%.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA TIRRENO ADRIATICO 2025