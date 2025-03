DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA: SIPARIO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO!

La settima tappa Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto di 147 km chiuderà la diretta Tirreno Adriatico 2025, che incoronerà come vincitore lo spagnolo Juan Ayuso, dominatore ieri sull’arrivo in salita di Frontignano e più che meritatamente primo nella classifica generale di una Tirreno Adriatico 2025 che tuttavia ricorderemo perché ha dato davvero tanti segnali positivi per il ciclismo italiano. Innanzitutto però bisogna celebrare il vincitore: Ayuso è andato forte a cronometro e fortissimo in salita, per la UAE Team Emirates XRG è un “captano alternativo” di lusso nelle corse in cui non è presente Tadej Pogacar e questo è un bel messaggio per tutta la concorrenza in ottica Giro d’Italia.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA/ Juan Ayuso ha vinto la 6^ tappa, è maglia azzurra! (15 marzo)

Quanto ai sorrisi italiani, la diretta Tirreno Adriatico 2025 ha confermato la forza in volata di Jonathan Milan, ha sottolineato le qualità di un cacciatore di tappe come Andrea Vendrame, ci ha ribadito che Antonio Tiberi è un uomo su cui puntare per le classifiche delle corse a tappe grazie alla sua completezza tra cronometro e salite ma soprattutto ci ha mostrato un Filippo Ganna semplicemente meraviglioso. Devastante contro il tempo, sempre presente nelle tappe miste e ieri fantastico nella resistenza su una salita vera, che lo porterà sul podio finale della corsa, come non era nemmeno immaginabile alla vigilia. Qui il sogno potrebbe essere molto vicino: sabato prossimo, Milano Sanremo…

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA/ Fredrik Dversnes ha vinto la 5^ tappa, super azione! (14 marzo)

TIRRENO ADRIATICO 2025 IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA

La diretta Tirreno Adriatico 2025 in tv oggi sarà solo su Rai 2 con la diretta streaming video su Rai Play e Discovery +.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025 RAI PLAY IN STREAMING VIDEO

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, FACILE PERCORSO NELLA 7^ TAPPA

Come ormai da qualche anno, la diretta Tirreno Adriatico 2025 si chiude con un’ultima frazione molto semplice e dedicata ai velocisti, con l’attesa per capire se Jonathan Milan sarà competitivo per la vittoria dopo la caduta di mercoledì che ha spaventato tutti. Il percorso della settima tappa Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto di 147 km sarà l’ideale per le ruote veloci: dopo la partenza alle ore 12.30 appunto da Porto Potenza Picena, ci sarà di fatto una sola salita, il GPM di Ripatransone al km 57.

Diretta Tirreno Adriatico 2025, classifica/ Olav Kooij ha vinto la 4^ tappa, Ganna sempre leader! (13 marzo)

La successiva discesa porterà la corsa a Grottammare e da lì alla vicina San Benedetto del Tronto, anche se prima dell’arrivo bisognerà percorrere per ben cinque volte un circuito di 15 km, che però sarà completamente pianeggiante. Al termine del secondo giro sarà collocato il traguardo volante al km 103,4, da segnalare una doppia curva che precederà il rettilineo d’arrivo, che ci dirà quale sarà il nome del vincitore dell’ultima tappa, presumibilmente dopo uno sprint ad altissima velocità.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA TIRRENO ADRIATICO 2025