Ultimi minuti prima della partenza della quarta tappa per la diretta Tirreno Adriatico 2025, è giusto essere felici per l’eccellente rendimento dei corridori italiani in questa edizione della Corsa dei Due Mari che finora ci ha visto vincere tre tappe su tre. Filippo Ganna a cronometro e Jonathan Milan in volata potevano anche essere “prevedibili” perché sono al top mondiale rispettivamente nelle prove contro il tempo e negli sprint, ieri quindi è stata da un certo punto di vista ancora più bella la vittoria di Andrea Vendrame in una tappa nella quale si sono mossi tanti big, da Juan Ayuso a Richard Carapaz, da Mathieu Van der Poel a Thomas Pidcock.

Per di più, compresa la vittoria in volata dello stesso Milan nell’ultima tappa della scorsa edizione, è un poker italiano che mancava dal 2005-2006, quando a due successi di Alessandro Petacchi fecero seguito due vittorie di Paolo Bettini. In tutto questo, Ganna è anche leader della classifica generale: tante notizie positive, potremo fare festa anche oggi con la diretta Tirreno Adriatico 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Giro di boa per la diretta Tirreno Adriatico 2025 con la quarta tappa Norcia-Trasacco di 190 km oggi, giovedì 13 marzo. Come vedremo meglio esaminando il percorso, sarà una giornata con un percorso che potremmo definire accidentato, anche se il finale quasi completamente pianeggiante dovrebbe limitare gli effetti in ottica classifica generale, con spazio dunque per le fughe da lontano oppure per una volata di gruppo. Uno dei temi è allora proprio la valutazione delle condizioni di Jonathan Milan dopo la caduta di ieri, che ha fatto trattenere il fiato a tutti i tifosi e appassionati italiani.

Questo brivido è arrivato dopo un inizio memorabile per la diretta Tirreno Adriatico 2025, con il dominio di Filippo Ganna nella cronometro d’apertura e il successo proprio di Milan in volata a Follonica. Ieri poi c’è stato il tris ed è stato ancora più bello perché certamente era più difficile da prevedere: straordinario l’acuto di Andrea Vendrame sul traguardo di Colfiorito, il veneto classe 1994 si conferma corridore eccellente mentre Ganna resta leader della classifica generale per la diretta Tirreno Adriatico 2025. Oggi ci aspetta una frazione non durissima ma potenzialmente incerta: andiamo allora a presentare meglio tutte le info utili per la quarta tappa.

La diretta Tirreno Adriatico 2025 ci presenta un percorso misto nella quarta tappa Norcia-Trasacco di 190 km, tra l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo, che si potrebbe prestare a diversi andamenti tattici. Innanzitutto, osserviamo che la partenza sarà da Norcia alle ore 10.50 e bisognerà stare subito attenti, perché i primi 13,8 km saranno subito tutti in salita, verso il GPM di Forca della Civita. Attenzione quindi, perché la bagarre è assicurata e gestire la situazione per chi volesse tenere sotto controllo le fughe potrebbe essere molto difficile.

La prima parte sarà tutta in salita o discesa, nulla di difficile almeno fino al Valico La Crocetta, la salita più significativa di giornata con GPM al km 104,3. Da quel momento in poi però la diretta Tirreno Adriatico 2025 si farà molto più semplice, a parte qualche saliscendi subito dopo il GPM, per la precisione fino al traguardo volante di Ovindoli (km 127,1), dopo il quale comincerà una lunga discesa che poi porterà la corsa agli ultimi 45 km, che possiamo definire quasi completamente pianeggianti verso l’arrivo di Trasacco, compreso un circuito di circa 14 km da ripetere due volte.

