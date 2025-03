DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 3^ TAPPA!

Con la diretta Tirreno Adriatico 2025 siamo finalmente arrivati al via della 3^ tappa: se ieri il percorso aveva ricalcato esattamente quello della passata edizione, stavolta si cambia perché si andrà sempre dalla Toscana all’Umbria, ma l’anno scorso la terza tappa era scattata da Volterra con il traguardo posto a Gualdo Tadino. Juan Ayuso si era preso la maglia azzurra vincendo la cronometro di apertura e l’aveva conservata anche il giorno seguente; così aveva fatto anche al termine della terza tappa, che si era risolta con un’altra volata vinta dal tedesco Phil Bauhaus, che aveva beffato il nostro Jonathan Milan e Kévin Vauquelin.

Il friulano sarebbe poi diventato leader della classifica il giorno seguente, grazie alla volata vincente e agli abbuoni, prima che irrompesse Jonas Vingegaard; oggi nella terza tappa Follonica-Colfiorito potremmo raccontare un’altra storia perché il percorso è diverso, e l’arrivo certamente non premierà i velocisti. Tuttavia, l’evoluzione della giornata è tutta da scoprire ed è per questo motivo che ci dobbiamo mettere comodi e lasciare la parola ai protagonisti della diretta Tirreno Adriatico 2025, che torna davvero a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025

Ricordiamo una volta di più che la diretta Tirreno Adriatico 2025 sarà garantita da Rai Sport, ma le fasi finali della 3^ tappa saranno trasmesse su Rai Due. In alternativa abbiamo Eurosport, dunque le opzioni della diretta streaming video saranno disponibili sia su Rai Play che sulla piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING TIRRENO ADRIATICO 2025 SU RAIPLAY

UNA TAPPA IMPEGNATIVA!

Con la 3^ tappa per la diretta Tirreno Adriatico 2025 entriamo finalmente nella fase saliente di questa corsa a tappe: mercoledì 12 marzo si corre infatti la Follonica-Colfiorito, una frazione impegnativa non soltanto per la lunghezza, visto che stiamo parlando di 239 Km, ma anche per il percorso vero e proprio perché, dopo aver assistito alla cronometro di apertura e a una tappa per velocisti, oggi possiamo dire che si cominci a fare sul serio e anche l’arrivo sarà in salita, e avremo ben tre GPM lungo la strada, dunque gli uomini interessati alla classifica finale potrebbero già farsi avanti.

A tale proposito dobbiamo ricordare che ieri sono stati rispettati i piani: l’arrivo in volata ha premiato il grande favorito della vigilia, Jonathan Milan ha vinto dominando e Filippo Ganna ha ovviamente conservato la maglia azzurra di leader. Da segnalare un secondo di abbuono strappato da Juan Ayuso, che potrebbe essere utile per la classifica finale, ma purtroppo anche due cadute in gruppo, una nel corso di un rifornimento che ha portato al ritiro di David Gaudu, corridore francese che nella diretta Tirreno Adriatico 2025 avrebbe potuto giocare un ruolo da protagonista.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Dunque la 3^ tappa nella diretta Tirreno Adriatico 2025, essendo lunga, scatterà presto: l’orario del via è previsto alle 9:45 da Follonica, la corsa oggi si snoderà verso Est ed entreremo in Umbria. Il primo GPM è posto sul Passo del Lume Spento dopo 75 Km, seguirà una discesa che potrebbe fare selezione e poi un falsopiano comunque impegnativo che ci spingerà verso i 551 metri de La Foce, al chilometro 112,5 per quella che possiamo considerare la seconda asperità di giornata.

Da quel momento in realtà il percorso rimarrà abbastanza pianeggiante conducendo la diretta Tirreno Adriatico 2025 al traguardo volante di Castel del Piano; mancheranno a quel punto ancora 69 chilometri, di questi circa 50 saranno in piano ma dal Colle di San Lorenzo si tornerà a salire fino all’ascesa finale verso il traguardo posto sul Valico di Colfiorito, una frazione in provincia di Foligno e dunque sostanzialmente in montagna. Ora, la terza tappa della Tirreno Adriatico 2025 non è certamente di quelle spaccagambe ma comunque può essere determinante per la classifica finale.

CLASSIFICA TIRRENO ADRIATICO 2025

1. Filippo Ganna (Ita) 4h57’30’’

2. Jonathan Milan (Ita) +0’19’’

3. Juan Ayuso (Esp) +0’22’’

4. Johan Pirce-Pjetersen (Den) +0’28’’

5. Antonio Tiberi (Ita) +0’29’’