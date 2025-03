DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 6^ TAPPA!

Eccoci al via della tappa di alta montagna, giorno naturalmente decisivo per la diretta Tirreno Adriatico 2025. Da quando la Corsa dei Due Mari si disputa dal lunedì alla domenica, il sabato è diventato il giorno della tappa regina: memorabile resta il 2022, con la neve sulle salite e il trionfo di Tadej Pogacar a Carpegna con 1’03” di vantaggio su Jonas Vingegaard, i due fenomeni che tre anni fa avevano scelto entrambi la Corsa dei Due Mari.

Pogacar sigillò così anche la vittoria in classifica generale, come fece nel 2023 anche il connazionale Primoz Roglic: in quel caso l’arrivo in quota era stato a Sassotetto al venerdì, ma di sabato c’era una micidiale frazione intorno ad Osimo e Roglic non si fece problemi, vincendole entrambe, per un tris iniziato in realtà al giovedì a Tortoreto. Infine, l’anno scorso Jonas Vingegaard vinse a Cagli (Monte Petrano), anche in quel caso per mettere definitivamente le mani sulla maglia azzurra che era già sua. Insomma, solo nomi di lusso al sabato, oggi chi ne raccoglierà l’eredità nella diretta Tirreno Adriatico 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TIRRENO ADRIATICO 2025 IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA

La diretta Tirreno Adriatico 2025 in tv anche oggi sarà in chiaro sui canali Rai e per gli abbonati su Eurosport, quindi ricordiamo pure Rai Play e Discovery + per la diretta streaming video.

ECCO L’ARRIVO IN SALITA!

L’arrivo in salita deciderà la diretta Tirreno Adriatico 2025, oggi sabato 15 marzo sarà quindi il giorno decisivo grazie alla sesta tappa Cartoceto-Frontignano (Ussita) di 163 km, anche perché domani sarà giorno per velocisti e di conseguenza per la classifica generale della Tirreno Adriatico 2025 è oggi la frazione chiamata a dirci chi va più forte in salita e chi conquisterà la corsa – con buone probabilità che le due cose coincidano. Ieri intanto i Muri marchigiani hanno esaltato il capolavoro del fuggitivo norvegese Fredrik Dversnes, mentre i big sono arrivati di fatto tutti insieme, aumentando ancora di più l’incertezza verso la tappa odierna.

Negli ultimi anni hanno lasciato il segno sulla diretta Tirreno Adriatico 2025 solo nomi di lusso, da Tadej Pogacar a Jonas Vingegaard passando per Primoz Roglic, quest’anno il quadro potrebbe essere più aperto, perdiamo qualcosa in termini di qualità assoluta ma in compenso ne guadagna certamente l’incertezza e le emozioni potrebbero essere assicurate fino sulla linea del traguardo. Filippo Ganna sempre in maglia azzurra, Juan Ayuso potenziale “leader virtuale” ma sono in tanti a poter sognare, a partire da Antonio Tiberi, quindi adesso dobbiamo analizzare le caratteristiche della tappa 6 per la diretta Tirreno Adriatico 2025.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025, IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

Scopriamo allora meglio cosa ci attende con la diretta Tirreno Adriatico 2025 oggi: abbiamo detto che la sesta tappa Cartoceto-Frontignano (Ussita) di 163 km sarà l’unico arrivo in salita e quindi giorno fondamentale per questa Corsa dei Due Mari. Qualche dato: il dislivello sarà di 3400 metri, si gareggerà nelle province di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, quindi per intero nelle Marche. La partenza sarà da Cartoceto alle ore 12.50, decisamente più tardi rispetto alle scorse tappe, perché pure l’arrivo è atteso indicativamente attorno alle 17. Sarà un continuo saliscendi nelle valli dell’entroterra, anche se la prima salita significativa sarà quella di Crispiero, con GPM al km 108,7.

Avremo poi lo sprint intermedio a Pieve Torina dopo 133,4 km, uno strappo piuttosto impegnativo verso Le Fornaci ed infine il momento decisivo della diretta Tirreno Adriatico 2025, non solo per la tappa odierna ma per l’intera corsa. Dopo Visto si inizierà gradualmente a salire, ma la vera e propria ascesa verso l’arrivo di Frontignano (Ussita) comincerà a Castelsantangelo sul Nera, per 7,7 km al 7,8% medio, nella prima metà per un paio di chilometri attorno al 10% e con punte di pendenza massima al 12%. Chi va forte in salita, dovrà sfruttare il massimo il terreno congeniale…

