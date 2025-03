DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025: CLASSICA CRONOMETRO D’APERTURA

Dopo la Strade Bianche, il grande ciclismo ci fa compagnia con la diretta Tirreno Adriatico 2025 che prende il via oggi, lunedì 10 marzo, con un classico appuntamento, cioè la prima tappa cronometro Lido di Camaiore-Lido di Camaiore. Questa è la località tradizionalmente sede del via della Corsa dei Due Mari, che da qualche anno ha luogo al lunedì.

L’anno scorso ci fu gloria per Juan Ayuso, che adesso si ripropone in primo piano grazie al recente successo al Trofeo Laigueglia: lo spagnolo della UAE Team Emirates chiuse poi al secondo posto nella classifica generale della Tirreno Adriatico alle spalle di Jonas Vingegaard, stavolta potremmo parlare di un quadro più aperto circa la vittoria finale.

La diretta Tirreno Adriatico 2025 vedrà infatti molti pretendenti, fra i quali speriamo anche gli italiani Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. Oggi nella cronometro fra i due potrebbe fare meglio Tiberi, però naturalmente in ottica successo di tappa la carta migliore sarà Filippo Ganna, che vinse contro il tempo a Lido di Camaiore sia nel 2022 sia nel 2023, mentre l’anno scorso dovette inchinarsi per un solo secondo proprio ad Ayuso.

Come sempre succede in questi casi, la battaglia per il successo di tappa si intersecherà oggi nella diretta Tirreno Adriatico 2025 con quella per i primi distacchi in classifica: il menù perfetto per un lunedì di grande divertimento.

TIRRENO ADRIATICO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2025 in tv sarà in chiaro sulla Rai, prima sul canale tematico Rai Sport e per le fasi salienti su Rai 2. Ricordiamo però anche Eurosport per gli abbonati, quindi le due emittenti proporranno anche i rispettivi servizi per la diretta streaming video.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025: PERCORSO 1^ TAPPA

La diretta Tirreno Adriatico 2025 dunque sarà oggi un appuntamento classico, perché la Corsa dei Due Mari muoverà da Lido di Camaiore con una cronometro individuale. A volere essere pignoli da un anno all’altro c’è sempre qualche piccola differenza, ad esempio stavolta la prima tappa cronometro Lido di Camaiore-Lido di Camaiore misurerà 11,5 km, cioè 1500 metri in più rispetto al 2024, quando si era scesi ad appena 10 km.

Potrebbe esserci quindi più spazio per fare la differenza: ovviamente nulla di clamoroso, ma per una corsa di sette giorni ogni dettaglio potrebbe incidere e allora mettiamo in evidenza questo piccolo vantaggio per chi va forte nelle prove contro il tempo.

La partenza avrà luogo da Viale J. F. Kennedy alle ore 12.35, naturalmente per quanto riguarda almeno il primo atleta in gara, mentre l’arrivo sarà collocato in Viale Ermenegildo Pistelli. Questa è una variazione rispetto a dodici mesi fa: anche così si spiega la modifica di percorso, che comunque manterrà intatte le sue caratteristiche tecniche.

Lunghi rettilinei, poche curve tra cui soprattutto l’inversione “a U” per tornare a Lido di Camaiore dopo essere andati verso Marina di Pietrasanta nei primi chilometri, tante possibilità per sviluppare la massima potenza: una cronometro da specialisti.