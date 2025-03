DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025: COMINCIA LA 2^ TAPPA!

Abbiamo quindi già accennato al fatto che la diretta Tirreno Adriatico 2025 ci offrirà oggi un appuntamento classico con la seconda tappa Camaiore-Follonica. Questa infatti sarà la terza edizione consecutiva della Corsa dei Due Mari con sedi di partenza e arrivo immutate per la seconda frazione, che forma quindi una sorta di “coppia” con la cronometro del giorno precedente a Lido di Camaiore. Nel 2023 la vittoria andò all’olandese Fabio Jakobsen davanti al belga Jasper Philipsen e al colombiano Fernando Gaviria, nomi di lusso per l’ordine d’arrivo di una volata che lasciò Filippo Ganna al primo posto in classifica generale.

L’anno scorso invece fu Juan Ayuso a conservare il primato, mentre Philipsen fece un passo avanti per prendersi la vittoria, battendo in volata il connazionale Tim Merlier e il francese Axel Zingle. Nulla da fare per Jonathan Milan, che però nelle successive tre volata ottenne un secondo posto e due vittorie. Stavolta il friulano potrà fare festa anche a Follonica? Ce lo dirà la diretta Tirreno Adriatico 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TIRRENO ADRIATICO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Anche oggi la diretta Tirreno Adriatico 2025 in tv sarà in chiaro sulla Rai, con Rai Sport che cederà la linea per le fasi salienti a Rai 2. Per gli abbonati ecco pure Eurosport, quindi i servizi delle due emittenti offriranno anche la diretta streaming video.

TIRRENO ADRIATICO 2025: AVREMO LA PRIMA VOLATA?

La diretta Tirreno Adriatico 2025 oggi, martedì 11 marzo, proseguirà con la seconda tappa Camaiore-Follonica di 192 km, in questa Corsa dei Due Mari che ieri è cominciata con il dominio totale di Filippo Ganna nella classica cronometro di Lido di Camaiore. Dovremmo essere ormai abituati ai successi del piemontese nelle gare contro il tempo, ma la vittoria di ieri entrerà fra le più belle, per come Ganna ha dominato nella seconda parte della breve cronometro in Versilia, rifilando distacchi pesanti a tutta la concorrenza, a cominciare da Juan Ayuso e Antonio Tiberi, che sono stati i migliori fra coloro che punteranno alla classifica della Tirreno Adriatico.

Insomma, ieri ci sono state tante notizie positive per i corridori italiani nella diretta Tirreno Adriatico 2025, con il dominio della nostra star delle cronometro e indicazioni confortanti da colui che è la nostra speranza per le corse a tappa. Oggi a Follonica dovrebbe essere invece un giorno dedicato ai velocisti e allora puntiamo soprattutto su Jonathan Milan, che l’anno scorso aveva vinto due tappe e altrettante ne ha vinto all’UAE Tour il mese scorso. Il friulano tra l’altro ha chiuso al quinto posto la cronometro di ieri, segnale del fatto che pure per Milan la condizione c’è: potrebbe continuare il dominio dei nostri eroi del quartetto su pista nella diretta Tirreno Adriatico 2025?

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2025: 2^ TAPPA CAMAIORE FOLLONICA, IL PERCORSO

Sono strade perfettamente conosciute, anche perché la diretta Tirreno Adriatico 2025 proporrà per il terzo anno consecutivo la seconda tappa Camaiore-Follonica, quindi la località marittima della provincia di Grosseto è ormai sede tradizionale per il traguardo della prima frazione in linea. Possiamo notare innanzitutto che la partenza sarà naturalmente a Camaiore alle ore 11.30, ci si muoverà dalla Versilia per coprire i 192 km in programma nel percorso di oggi, completamente toscano.

Subito ci sarà un piccolo strappo verso Montemagno, che potrebbe favorire la fuga da lontano, poi sono da segnalare il traguardo volante a Casino di Terra (km 111,8) e poco più tardi il facile GPM di Canneto (km 129,3), che sarà comunque ambito perché assegnerà la prima maglia degli scalatori. Poi sarà tutto un avvicinamento alla volata, che è l’epilogo più probabile all’arrivo di Follonica, con gli sprinter che avranno modo di scoprire il rettilineo d’arrivo in occasione del primo passaggio sulla linea del traguardo, prima di un circuito pianeggiante di quasi 20 km.