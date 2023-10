DIRETTA TOFAS BURSA TORTONA/ Video streaming tv: il focus sui turchi (Champions League 31 ottobre 2023)

DIRETTA TOFAS BURSA TORTONA: GLI AVVERSARI

Mentre aspettiamo la diretta di Tofas Bursa Tortona possiamo fare un rapido approfondimento sulla squadra turca: il Tofas Bursa non ha mai vinto alcunchè in ambito internazionale e in patria chiaramente si deve accodare a corazzate come Fenerbahçe e Anadolu Efes, ma nel corso degli anni ha dovuto accettare che Pinar Karsiyaka, Darussafaka, Bursaspor (finalista di Eurocup nel 2022) e Galatasaray facessero meglio a rotazione. Anche nell’ultima stagione il Tofas Bursa era in Champions League, ma le cose non erano andate troppo bene: il girone eliminatorio era stato chiuso al terzo posto con due vittorie e quattro sconfitte, curiosamente anche allora c’era Murcia che si era presa la seconda piazza (dietro lo Strasburgo).

La squadra turca era così stata costretta a disputare il play in per l’accesso alla Top 16: avversaria l’Aek Atene, che in entrambe le partite aveva vinto di 3 punti andando così a prendersi il turno successivo di Champions League. Il Tofas Bursa dunque spera di fare decisamente meglio: intanto ha aperto con una vittoria e questo è positivo, adesso battendo Tortona potrebbe andare in fuga nella classifica del gruppo H e cominciare a mettere una bella ipoteca sul passaggio del turno, magari appunto senza dover passare dal play in che può sempre essere complicato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOFAS BURSA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tofas Bursa Tortona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per assistere al match infatti bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN, perché anche in questa stagione la Champions League di basket sarà fornita qui. Si tratterà di una visione in diretta streaming video, per la quale dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che sul sito ufficiale, www.championsleaguebasketball.net, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TOFAS BURSA TORTONA: TRASFERTA COMPLICATA!

Tofas Bursa Tortona, in diretta dal Nilufer Spor Salonu alle ore 18:00 di martedì 31 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel gruppo H di basket Champions League 2023-2024. Sfida importante per la Bertram, che all’esordio assoluto in Europa ha battuto Murcia in casa e dunque ha aperto bene il suo percorso, ma ora affronta la sfida diretta per il primo posto (al momento) contro un Tofas Bursa che due settimane fa ha battuto l’Ikogea e dunque, allo stesso modo, ha iniziato molto bene in questa competizione.

È una Tortona che pian piano sta ritrovando il passo delle ultime stagioni: partita con due vittorie stagionali, ha poi preso ritmo e arriva dalla roboante vittoria di Sassari, 20 punti rifilati al Banco di Sardegna per dirci che sì, la Bertram se la gioca ancora alla grande. Adesso vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Tofas Bursa Tortona, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questo match di Champions League al Nilufer Spor Salonu.

DIRETTA TOFAS BURSA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Prende il via tra poco la diretta di Tofas Bursa Tortona, una partita importante per la Bertram: è fin troppo chiaro che riuscire a vincere in Turchia rappresenterebbe un colpo importante per sparigliare le carte nel gruppo H di Champions League, ricordando che il regolamento prevede che solo la prima in classifica di ciascun girone acceda direttamente agli ottavi di finale, mentre le altre due saranno costrette a giocare un playoff che ovviamente renderebbe più complicato l’accesso, oltre ovviamente a rappresentare ulteriori tappe in un calendario già fitto.

Tortona, come già detto, ha ripreso quota dopo un inizio di stagione complicato: adesso la squadra di Marco Ramondino sta viaggiando a pieno regime nonostante qualche perdita importante nel corso dell’estate, Derthona Basket è una solidissima realtà che, nonostante sia solo alla terza stagione in Serie A1, sta già lottando con le big e ora vuole fare il salto di qualità anche in Europa, magari riuscendo a regalarsi un accesso in Eurocup per gli anni che verranno. Intanto c’è da battere il Tofas Bursa, squadra molto più abituata a giocare in questi contesti: tra poco il campo fornirà la sua risposta in merito…











