Diretta Tofas Bursa Venezia/ Streaming video tv: qualificazione Reyer in Eurocup?

Tofas Bursa Venezia, in diretta dallo Spor Salonu, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 20 novembre e rappresenta una partita valida per l’ottava giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2019-2020. Reduce da cinque vittorie consecutive, ormai la Reyer ha in tasca la qualificazione al prossimo turno: battendo la squadra turca metterebbe di fatto tre partite tra sè e l’avversaria rendendosi irraggiungibile e, per gli incroci di calendario, avrebbe la certezza di continuare l’avventura in ambito internazionale. L’avvio a rilento (due sconfitte nei primi due turni) è stato abbondantemente lasciato alle spalle; centrando la qualificazione in anticipo i campioni d’Italia potrebbero dunque concentrare la loro attenzione esclusivamente (o quasi) sulla Serie A1, dove le cose non vanno altrettanto bene ed è appena arrivata una sconfitta in volata a Varese. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Tofas Bursa Venezia; intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali che accompagnano questa partita di Eurocup.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tofas Bursa Venezia non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; dunque l’unica alternativa per seguire questa partita è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce le gare di Eurocup (e non solo) in diretta streaming video: dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TOFAS BURSA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Tofas Bursa Venezia rappresenta una partita importante per la Reyer, che ha la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale e poi riprendere fiato in campionato. Il ko della Enerxenia Arena è stato beffardo, perchè Venezia era riuscita a operare il sorpasso nei confronti di Varese, dopo aver inseguito per tutta la partita, ma non è riuscita a piazzare la zampata vincente: il rimbalzo di Jeremy Simmons, dominante sotto i tabelloni, ha portato a due tiri liberi che il centro ha convertito a metà, lasciando 11 secondi a Venezia per organizzare il tiro della vittoria. Austin Daye è andato per la tripla sbagliandola, e nell’overtime i campioni d’Italia sono stati puniti dallo straripante Josh Mayo e dalla tripla di Matteo Tambone che ha regalato il +6 con 18 secondi da giocare, di fatto chiudendo i conti. Il dato per la squadra di Walter De Raffaele non è confortante: in Serie A1 la Reyer non ha ancora vinto fuori casa, certamente non è questo un rendimento da parte di una squadra che deve difendere lo scudetto ma è pur vero che c’è tutto il tempo per recuperare, soprattutto se verrà archiviata subito la qualificazione in Eurocup.



