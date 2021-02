Diretta/ Torino Ascoli (Primavera) streaming video e tv: scontro a fondo classifica

DIRETTA TORINO ASCOLI PRIMAVERA: PUNTI PESANTI

Torino Ascoli, in diretta domenica 14 febbraio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Antonio Goia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scontro a fondo classifica tra i granata che al momento sono penultimi in classifica a quota 6 punti, davanti solo ai marchigiani che solo nell’ultimo match disputato hanno ottenuto il loro primo punto in classifica. 0-0 contro il Sassuolo e Ascoli che è riuscito finalmente a muovere la classifica, anche se i marchigiani restano ancora in crisi sul piano offensivo, avendo finora realizzato solo 5 reti in tutto il campionato.

Il Toro è reduce a sua volta da un pareggio interno contro il Cagliari ed ha a sua volta, con 8 gol segnati, il secondo peggior attacco del torneo a pari merito contro il Milan. Sulla carta dunque sembra prospettarsi una partita avara di gol, con entrambe le squadre bisognose di trovare un cambio di passo per sperare nella salvezza.

DIRETTA TORINO ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Ascoli Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Ascoli Primavera allo stadio Antonio Goia. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Seccardini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Radano; Gurini, Alagna, Olivieri, Luciani; Pulsoni, Colistra, Franzolini; Pozzessere, Lisi, Intinacelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Torino Ascoli Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.50 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.95 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.25 volte l’importo scommesso.



