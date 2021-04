Diretta/ Torino Atalanta Primavera streaming video e tv: granata in picchiata

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Torino Atalanta, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Antonio Goia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Momento delicatissimo della stagione per i granata che stanno vivendo una fase di totale picchiata, che li ha portati a rischiare seriamente la retrocessione diretta nel campionato Primavera 2. Quella di sabato scorso in casa del Milan è stata per il Torino la sesta sconfitta consecutiva, con un solo punto ottenuto dal Torino nelle ultime 8 partite disputate in campionato.

Al momento i granata restano penultimi ma con 2 sole lunghezze di ritardo sulla Lazio e la zona play out: la possibilità della salvezza è ancora real ma bisognerà cambiare marcia. Pareggiando contro la Roma l’Atalanta ha invece messo in fila nel weekend il suo quarto pareggio consecutivo. I bergamaschi bicampioni d’Italia in carica sono lontani 4 punti sia dalla zona play out sia dalla zona play off: una posizione media da consolidare soprattutto per non correre rischi assolutamente inaspettati per i nerazzurri a inizio stagione.

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Atalanta Primavera allo stadio Antonio Goia. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Torino Atalanta, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.10 volte l’importo investito con questo bookmaker.



