Diretta Torino Atalanta Primavera/ Streaming video tv: la Dea è ancora in difficoltà!

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA: I GRANATA IN RIPRESA!

Torino Atalanta Primavera viene diretta dal signor Mario Perri, e va in scena alle ore 16:00 di mercoledì 15 febbraio: valida per la 19^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, è una partita molto interessante tra due società che si sono sempre distinte a livello giovanile. In questa stagione però l’Atalanta sta faticando, e deve sempre fare i conti con una classifica che la tiene vicina ai playout: nel fine settimana ha pareggiato contro l’Empoli facendosi rimontare, e mancando una bella occasione per un salto di qualità che potesse cambiarne le sorti nel medio-lungo periodo.

Il Torino ha vissuto un periodo nero all’inizio del 2023, ma è tornato a vincere: battendo il Cagliari in casa la squadra granata si è ripresa il secondo posto in classifica anche se condiviso con altre due squadre, ma rimane comunque in corsa per la qualificazione diretta alla fase finale del campionato. Aspettando ora che la diretta di Torino Atalanta Primavera prenda il via, facciamo qualche rapida incursione attraverso le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, analizzando in maniera più concreta le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta Primavera sarà su Sportitalia Solo Calcio: ricordiamo che questo canale è presente al numero 61 del digitale terrestre, ed è il secondo che questa emittente ha aperto e che fornisce alcune partite del campionato Primavera 1. L’alternativa per la visione di questo match riguarda la possibilità della diretta streaming video: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Sarà come sempre il 4-3-3 il modulo di Giuseppe Scurto per la diretta Torino Atalanta Primavera: secondo questo schema è da valutare la prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Giacomo Corona e Ansah, poi due esterni alti che saranno Dell’Aquila e Nije con Savva prima alternativa (e occhio anche a Jonathan Silva). Ciammaglichella, Ruszel e Weidmann dovrebbero essere schierati in qualità di centrocampisti; alle loro spalle difesa con N’Guessan e Dellavalle centrali a protezione di Passador, Ali Dembélé e Opoku saranno i due terzini.

L’Atalanta ha recentemente cambiato passando al 3-5-2: Marco Fioretto dovrebbe affidarsi a Regonesi, Del Lungo e Guerini per stazionare davanti al portiere Bertini, Palestra e Bernasconi sarebbero invece gli esterni di un centrocampo nel quale Muhameti e Riccio si piazzerebbero ai lati del regista basso Roalsdoy. Davanti ci sarà De Nipoti, da stabilire se il suo partner sarà Vorlicki o Stabile con il primo che dà la sensazione di partire leggermente favorito, ma appunto deciderà mister Fioretto.

