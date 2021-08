Diretta Torino Atalanta/ Streaming video DAZN: l’allievo sfida il maestro (Serie A)

DIRETTA TORINO ATALANTA: PRIMA DI JURIC IN GRANATA

Torino Atalanta è in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 21 agosto: uno degli anticipi nella prima giornata di Serie A 2021-2022 rappresenta una sfida interessante, che potremmo presentare come quella dell’allievo contro il maestro. Infatti Ivan Juric, che in estate ha lasciato il Verona – dove ha fatto benissimo – per firmare con i granata, se la vede con quel Gian Piero Gasperini che lo ha allenato a Crotone e Genova, e che dunque conosce benissimo: questo ovviamente non rende meno complesso il compito di fare risultato oggi, visto l’avversario.

L’Atalanta per la terza volta consecutiva si è qualificata in Champions League, anno dopo anno si avvicina alla quota scudetto e questa potrebbe essere la stagione buona per provarci davvero, anche se ora bisognerà valutare quanto il gruppo (poco rinnovato) abbia ancora velleità di grandezza. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Torino Atalanta della quale, aspettandone il calcio d’inizio, possiamo iniziare una rapida valutazione legata alle scelte dei due allenatori, leggendo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA TORINO ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, ma come l’anno scorso gli orari di questi match saranno definiti e quello di cui stiamo parlando non rientra nella programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Ansaldi e Belotti potrebbero saltare Torino Atalanta: Juric, che porta il 3-4-2-1 in granata, pensa dunque a Ola Aina sulla corsia sinistra e Sanabria davanti, come unica punta e il supporto di due trequartisti che dovrebbero essere Verdi e Pjaca (Zaza può giocare in entrambe le posizioni). Per il resto, sembra tutto fatto: Vanja Milinkovic-Savic viene protetto da Izzo, Bremer e Buongiorno mentre l’esterno destro di centrocampo sarà Singo, in mezzo al campo avremo una coppia di quantità in Rincon-Mandragora, quest’ultimo adibito ovviamente alla regia. Per Gasperini ci sono già enormi problemi: tre squalificati, due indisponibili e Aleksey Miranchuk in dubbio. Modulo quasi speculare, ed esordio per Demiral al centro di una difesa completata da Palomino e Djimsiti mentre a destra agisce Maehle, reduce da un ottimo Europeo al pari di Gosens, che sarà come sempre impiegato a sinistra. In mezzo al campo Pessina e Pasalic sono sostanzialmente scelte obbligate; Ilicic, alla fine rimasto a Bergamo, e Muriel accompagneranno Duvan Zapata, l’altro volto nuovo nell’Atalanta è il portiere Musso, arrivato dall’Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per un pronostico su Torino Atalanta: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte quanto puntato, per contro abbiamo un valore pari a 1,60 volte la giocata per il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



