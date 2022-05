Diretta/ Torino Atalanta streaming video tv: granata, occhio alle spalle (Primavera)

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA: DEA FAVORITA!

Torino Atalanta, in diretta lunedì 9 maggio 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Granata chiamati a guardarsi ancora alle spalle, a due giornate dalla fine del campionato Primavera il Toro resta a +3 dalla zona play out, con una serie di 5 sconfitte consecutive, l’ultima subita nel derby contro la Juventus, che preoccupa però la formazione piemontese, chiamata a blindare la salvezza diretta.

L’Atalanta è reduce dalla delusione della sconfitta nella finale di Coppa Italia Primavera, col trofeo vinto dalla Fiorentina con un gol al 93′. I bergamaschi restano a -4 dall’Inter seconda e in questa regular season l’obiettivo principale sembra quello di blindare il terzo posto, per poi giocarsi al meglio i play off nei quali comunque i nerazzurri sono stati spesso grandi protagonisti nelle ultime stagioni del campionato Primavera.

DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Lamarmora-Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara; Savini, Angori, Reali, Zanetti; Pagani, Garbett, N’Guessan; Baeten, Akhalaia, La Marca. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











