Diretta Torino Atalanta streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Serie A.

DIRETTA TORINO ATALANTA: PARTITA NON SCONTATA!

È intrigante la diretta Torino Atalanta, anche perché rappresenta il ritorno nell’Olimpico granata di Ivan Juric: la partita si gioca alle ore 15:00 di domenica 21 settembre nella quarta giornata di Serie A 2025-2026, e potrebbe essere meno scontata del previsto perché anche la squadra di casa pare aver trovato ritmo.

Certamente l’Atalanta, almeno sulla carta e in termini assoluti, sembra avere qualcosa in più: la Dea ha avuto una partenza a singhiozzo pareggiando contro Pisa e Parma, ma poi ha trovato quattro gol per schiantare il Lecce e riprendere la marcia, prima di venire travolta a Parigi in un match comunque già difficilissimo sulla carta.

Il Torino invece ha immediatamente ricevuto una sveglia non da poco: a San Siro, contro l’Inter, ha perso 5-0 e subito si è levato qualche mugugno sul nuovo progetto di Marco Baroni, ma poi le cose sono decisamente migliorate.

Nelle ultime due partite, giocate contro Fiorentina e Roma, porta inviolata con tanto di colpo all’Olimpico: ecco allora che la diretta Torino Atalanta potrebbe raccontarci una storia diversa da quella che si potrebbe ipotizzare a bocce ferme, noi per il momento valutiamo quali potrebbero essere le formazioni che si sfideranno sul campo tra poco.

DOVE SEGUIRE TORINO ATALANTA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Seguire la diretta Torino Atalanta in tv sarà possibile su DAZN1, canale presente al numero 214 del satellite, mentre per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Per la diretta Torino Atalanta Baroni ha il dubbio sul modulo: potrebbe confermare il 4-2-3-1 piazzando Ilic in mediana con Asllani e alzando la posizione di Casadei sulla trequarti, oppure al contrario potrebbe operare un 3-4-2-1 mandando in campo Ismajli in difesa (con Saul Coco e Maripan, davanti a Israel) dunque rinunciando a un mediano e con Lazaro e Biraghi sulla linea di centrocampo, mentre i due trequartisti sarebbero Ngonge e Vlasic – altrimenti schierati come laterali del tridente – per esaltarne al meglio le caratteristiche, come prima punta Giovanni Simeone che ha anche trovato il primo gol granata.

L’ex Juric deve rinunciare ancora a Ederson e Scamacca, ma a Parigi ha perso anche Scalvini e De Ketelaere: nel suo 3-4-2-1 va verso la conferma il talismano Sulemana che affianca a questo punto uno tra Daniel Maldini e Samardzic alle spalle di Krstovic, poi Pasalic dovrebbe fare ancora una volta il mediano in compagnia di De Roon e a destra abbiamo un altro ex della partita in Bellanova, con Zalewski che viaggia verso la conferma sulla corsia sinistra. In difesa, con Scalvini non recuperabile le scelte davanti a Carnesecchi sarebbero obbligate con Kossounou, Hien e Djimsiti nuovamente titolari.

QUOTE E PRONOSTICO TORINO ATALANTA

Leggendo brevemente le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Torino Atalanta possiamo notare che la Dea ha il favore del pronostico, infatti il segno 2 per la sua vittoria vi garantirebbe una somma che ammonta a 2,05 volte la giocata contro il 3,50 che è il valore posto sul segno 1 a regolare l’affermazione dei granata. Per il segno X, che è quello sul quale puntare per il pareggio, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,40 volte la posta in palio.