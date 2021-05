Diretta/ Torino Benevento (Serie A) streaming video tv: spareggio mancato

DIRETTA TORINO BENEVENTO: UN TRISTE EPILOGO…

Torino Benevento, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 2o.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. Poteva essere la sfida a più alto tasso di tensione di questa ultima giornata di campionato, ma i risultati dell’ultima settimana hanno deciso diversamente. Il Benevento ha fatto karakiri, non riuscendo a battere il Crotone già retrocesso in casa domenica scorsa e ritrovandosi così con l’unica speranza di un successo della Lazio nel recupero contro il Torino per giocarsi quest’ultimo match come uno spareggio.

E’ arrivato invece un pari all’Olimpico e il Torino ha potuto così chiudere un campionato estremamente travagliato con una salvezza anticipata, che non ha diradato le critiche ma ha garantito una permanenza in A fondamentale per i granata. Dunque partita che servirà a poco, il presidente sannita Vigorito ha spedito i suoi in pullman a Torino dopo la cocente delusione di una retrocessione che si è concretizzata dilapidando il cospicuo vantaggio accumulato nel girone d’andata, quando il Benevento pareva praticamente certo della permanenza nella massima serie.

DIRETTA TORINO BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Benevento sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BENEVENTO

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Benevento allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa allenati da Davide Nicola scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Improta, Insigne; Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Torino e Benevento, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.75 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.85 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



