Diretta/ Torino Bochum (amichevole) streaming video e tv. Granata per crescere

DIRETTA TORINO BOCHUM: JURIC TESTA I SUOI!

Torino Bochum, in diretta sabato 24 luglio 2021 alle ore 17.00, sarà una sfida amichevole presso lo stadio Klaus Seebacher di Bressanone. Granata chiamati a crescere dopo la prima vittoria contro il Merano, Ivan Juric sta lavorando per affinare lo spirito di una squadra da rendere combattiva e forte difensivamente come il suo Verona. Una situazione in divenire visto che siamo alle primissime battute della stagione ma il Toro sta anche lavorando per capire quali elementi confermare in rosa, soprattutto tra i giovani. In attesa del ritorno di Belotti, reduce dal trionfo europeo con la Nazionale, i granata puntano su Zaza e Millico in attacco, aspettando di vedere decollare un mercato ancora in fase di stallo.

Per quanto riguarda il Bochum, la formazione tedesca ha conquistato alla fine della scorsa stagione l’accesso alla massima serie vincendo la Zweite Bundesliga. Per il Bochum sarà la trentacinquesima stagione in Bundesliga, anche se ovviamente la squadra sarà costruita per la salvezza. La formazione mancava da 11 anni al massimo livello del calcio tedesco, rispetto alla sfida precedente contro i dilettanti per il Toro questo sarà sicuramente più probante per testare lo stato di forma dei granata a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A, con tedeschi che sono reduci da un altro test “italiano”, la vittoria per 1-0 contro il Parma.

DIRETTA TORINO BOCHUM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Bochum non si potrà seguire sui canali televisivi sul digitale terrestre o sul satellite. Sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, la sfida infatti sarà trasmessa ulla nuova piattaforma web di Torino Channel (tv.torinofc.it). La trasmissione dell’evento inizierà alle ore 16.55. Sarà così possibile per tutti i tifosi granata seguire la seconda uscita stagionale dei ragazzi di Ivan Juric.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOCHUM

Le probabili formazioni dell’amichevole tra Torino e Bochum allo stadio Klaus Seebacher di Bressanone. Il Torino allenato da Ivan Juric sceglierà un 3-4-2-1 come modulo di partenza e questa formazione iniziale: Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Aina; Verdi, Millico; Sanabria. Il Bochum allenato da Reis sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici: Riemann, Gamboa, Soares, Decarli, Osterhage, Losilla, Asano, Antwi-Adjei, Tesche, Lampropoulos, Ganvoula.

