DIRETTA/ Torino Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (5 novembre 2023)

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Come possiamo presentare la diretta di Torino Bologna Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di piemontesi ed emiliani. Il Torino Primavera si colloca a quota 12 punti in classifica, con un bilancio di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte su otto partite giocate finora, con il dato della differenza reti che è in campo positivo anche se di un soffio (+1), dal momento che i giovani granata in campionato vantano diciotto gol segnati e diciassette invece al passivo.

Cammino decisamente più sofferto per il Bologna Primavera, che ha raccolto infatti solamente 5 punti in classifica con una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte, mentre i gol segnati sono dieci ma quelli al passivo quattordici, per cui la differenza reti del Bologna è pari a un brutto -4. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Torino Bologna Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Bologna Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Torino Bologna Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

TORINO BOLOGNA PRIMAVERA: FELSINEI PER IL RISCATTO!

Torino Bologna, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. Felsinei in difficoltà negli ultimi match, contro l’Inter nella più recente sfida di campionato disputata i rossoblu hanno lottato ma si sono ritrovati sconfitti 2-3, restando così ancora pericolosamente vicini alla zona calda della classifica.

Il Torino dalla sua ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime 4 partite di campionato, la vittoria in casa del Frosinone nell’ultimo impegno disputato ha sicuramente regalato fiducia alla compagine granata, chiamata a cercare di giocarsi un posto nei play off in questa stagione. Il 29 gennaio scorso, nell’ultimo precedente di campionato Primavera tra le due squadre disputato in casa dei granata, la sfida si è risolta con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Bologna Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone, Diop, Mercier, Baroncioni, Mukelenge, Byar.

TORINO BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











