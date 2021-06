DIRETTA/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 4-1) Horvath chiude col poker!

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 4-1)

Termina qui la diretta tra Torino e Bologna primavera e al triplice fischio finale sono i granata ad esultare per la magnifica vittoria ottenuta con il risultati di 4-1 e che pure li rilancia in classifica per la lotta salvezza, che pure si annuncia ancora molto ardua (dalla 14^ posizione con solo 24 punti messi da parte. Venendo alle ultime azioni salienti della partita, va detto che rientrati in campo sono stato gli emiliani a farsi vedere più concreti e attivi in campo: la partita si fa subito molto intensa ma il ritmo è appena spezzettato, tra falli e cambi dalla panchina. Sono diverse occasioni a gol ma di fatto si concretizza poco nella parte centrale della ripresa: è solo nel finale che accade di tutto. All’83′ è primo colpo di scena con il fallo di Milani, che dunque merita il secondo giallo e lascia i rossoblu in dieci: 4 giri d’orologio ed è calcio di rigore concesso ai granata con Horvath che beffa per un nulla Prisco tra i pali e dunque firma il poker. La rete dei piemontesi sarà l’ultima emozione, nonostante i 3 minuti di recupero concessi: al triplice fischio finale il Torino Primavera vince e supera per 4-1 il Bologna primavera. (agg Michela Colombo)

Si chiude il primo tempo della diretta tra Torino e Bologna primavera e al duplice fischio dell’arbitro ecco che campeggia il 3-1 in favore dei padroni di casa. Primo tempo davvero brillante quello a cui abbiamo appena assistito: al via pure sono stati subito gli emiliani a partire subito e schiacciare i granata nella loro metà campo. I rossoblu impostano un pressing asfissiante ma di fatto non riescono a concretizzare di fronte allo specchio avversario: al 18’ tocca al Torino primavera a reagire con una fulminea azione di Todisco, che imbecca Cancello il quale non sbaglia e segna il gol del vantaggio per 1-0. Saliti in vantaggio i piemontesi vanno a spingere e prendono il comando di pallone e campo: la squadra di Zauri domina e al 35’ pure trova il bis con il calcio di rigore ben finalizzato da Vianni. Gli ospiti pur non si arrendono e tempo pochi minuti è immediata la reazione con Rocchi, che firma il 2-1. Pure per gli emiliani è solo uno squillo: nel finale del primo tempo sono sempre i padroni di casa a dominare e al 40′ pure è tris, con Karamoko, che approfittando della svista della difesa rivale, insacca il pallone alle spalle di Prisco. Sarà l’ultima emozione del primo tempo: vedremo ora che accadrà nella ripresa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale, come ormai ben sappiamo, si occupa dell’intera programmazione del campionato 1 e in questo caso la partita in questione andrà in onda sul canale numero 60 del digitale terrestre. Resta valido l’appuntamento con il servizio di diretta streaming video, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore: in questo caso bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Torino Bologna Primavera. Tra l’ottobre 2010 e lo scorso marzo questa partita ha avuto 10 episodi, 5 dei quali vinti dai giovani granata: solo uno il successo del Bologna Primavera, avvenuto sette anni fa in casa grazie al gol messo a segno da Riccardo Benatti. Nello storico comanda dunque il Torino, che nel novembre 2019 si era imposto l’ultima volta in cui si era giocato sul proprio terreno di gioco: era stato netto il 5-1 rifilato ai felsinei, frutto dei gol di Nicola Rauti, autore di una tripletta, Lorenzo Lucca e Brijan Ibrahimi, mentre per gli ospiti era stato inutile il rigore trasformato da Leonardo Mazza. L’ultimo pareggio in casa del Torino è quello maturato nel novembre 2013, quando la partita era finita 2-2; in cinque degli ultimi 10 incroci i granata non hanno subito reti, vincendo anche 3-0 in trasferta per due volte e prendendosi un 1-0 interno nel dicembre 2017, marcatore Vincenzo Millico. Ora è tutto pronto, e dunque noi possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco: la parola ai protagonisti del match, la diretta di Torino Bologna Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Torino Bologna Primavera, che sarà diretta dal signor Marco Acanfora, si gioca alle ore 12:30 di domenica 6 giugno: la partita è valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Sfida caldissima, soprattutto per quanto riguarda i granata: nell’ultimo turno hanno pareggiato contro la Fiorentina restando terzultimi in classifica, dovessero mancare la vittoria sarebbero praticamente certi di giocare il playout ma soprattutto rischierebbero la retrocessione diretta, con il risultato della Lazio da tenere d’occhio.

Il Bologna è la squadra che precede in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio: i giovani felsinei fanno la corsa sulla Fiorentina che è staccata di 2 punti e dunque possono operare il sorpasso almeno virtualmente, prendendosi una salvezza diretta che il pareggio ottenuto contro il Sassuolo ha avvicinato. Aspettando che la diretta di Torino Bologna Primavera prenda il via, proviamo a valutare quali potrebbero essere le mosse da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

In Torino Bologna Primavera uno dei dubbi per Federico Coppitelli è quello tra Vianni e Cancello: da capire chi farà la prima punta, per il resto il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Karamoko e La Marca ad accompagnare Continella o Favale in posizione centrale, poi due mezzali con Kryeziu che si gioca il posto con uno tra Di Marco e Savini. In difesa Spina e Celesia si piazzano a protezione del portiere Sava, Todisco e Greco dovrebbero invece essere i due terzini. Sarà un 4-3-3 quello di Emanuele Troise, che in mezzo al campo potrebbe tornare a schierare Ruffo Luci come titolare in luogo di uno tra Raffaele Maresca e Andrea Viviani, con la conferma di Farinelli; Annan e Milan saranno i centrali di una difesa che verrà completata da Arnofoli e Montebugnoli come laterali e da Ravaglia che sarà tra i pali. Nel tridente offensivo sperano nella maglia i due esterni Di Dio e Sigurpalsson; eventualmente a rimanere fuori sarebbero Rocchi e Rabbi, entrambi sono favoriti ma almeno uno potrebbe riposare, Mattia Pagliuca sarà la prima punta.



