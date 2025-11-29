Tutte le informazioni sulla diretta Torino Bologna, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Torino Bologna Primavera, rossoblù vicini alla salvezza

Nella tredicesima giornata del Campionato Primavera andrà in campo la diretta Torino Bologna, sfida molto sentita e importante per entrambe le formazioni anche se per motivi molto diversi, per i granata infatti la partita è fondamentale per riuscire ad uscire dalla zona retrocessione e poter sperare di salvarsi alla fine dell’anno, obiettivo che è ancora alla loro portata visto il diciannovesimo posto con 8 punti ma a soli 2 di distanza dalla squadra che li precede, nonostante la scorsa settimana sia arrivata una sconfitta 3-1 in casa dell’Inter.

Diretta/ Bologna Salisburgo (risultato finale 4-1): Orsolini si unisce alla festa! (27 novembre 2025)

Per i rossoblù invece la partita sarà importantissima per essere ancora più sicuri di raggiungere la salvezza a fine stagione, dopo un anno salvato grazie ai playout infatti ora stanno mantenendo il tredicesimo posto grazie ai loro 16 punti e cercheranno di mantenerlo fino alla fine del campionato, nonostante nell’ultima uscita sia arrivata una sconfitta 1-3 contro il Parma.

Probabili formazioni Bologna Salisburgo/ Quote: attacco da definire! (Europa League, 27 novembre 2025)

Diretta Torino Bologna Primavera streaming video, come vedere la partita

La diretta Torino Bologna del Campionato Primavera scenderà in campo alle 15.00 e da quell’ora potrà essere seguita in contemporanea da parte di chiunque sia interessato, infatti tutte le partite della competizione sono trasmesse in chiaro da Sportitalia, sul loro canale 60 del digitale terrestre e in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione personale della televisione.

Torino Bologna Primavera, probabili protagonisti della sfida

Per affrontare al meglio la diretta Torino Bologna del Campionato Primavera i due allenatori cercheranno di apportare alcune modifiche alle formazioni schierate nell’ultima partita stagionale, anche per colpa di qualche squalifica, Francesco Baldini manterrà il suo 3-5-2 nel quale ci saranno Santer tra i pali, Adam, Pellini e Carrascosa come difensori, Zaia e Camatta sulle fasce con Ferraris, Acquah e Perciun in mezzo al campo e davanti la coppia Zeppieri e Melo. Stefano Morrone invece si affiderà al suo solito 4-3-1-2 con Happonen in porta, Papazov, Markovic, Jaber e Nesi in difesa, Mazzetti, Nordvall e N’Diaye a centrocampo, Toroc sulla trequarti e in attacco Ferrari e Bousnina.

DIRETTA/ Torino Como (risultato finale 1-5): Baturina cala il pokerissimo! (oggi 24 novembre 2025)

Torino Bologna Primavera, possibile esito finale

La diretta Torino Bologna del Campionato Primavera è una partita che nonostante la grande differenza che attualmente c’è tra le due squadre in campo, potrebbe essere più equilibrata del previsto, infatti nonostante la classifica sembri dire altro i granata sono una squadra ostica che può mettere in difficoltà i rossoblù. Gli emiliani rimangono i favoriti per la vittoria finale ma nel caso non riescano a sbloccare in maniera semplice la partita potrebbero portare a casa solamente un punto o anche nessuno, alla fine quindi a decidere dovrebbe essere un episodio.