Diretta/ Torino Bologna Primavera, streaming video tv: squadre in forma!

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA: CLUB IN GRAN CRESCITA

Torino Bologna primavera, in diretta sabato 18 novembre 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Squadre in crescita dopo gli ultimi successi in campionato. Il Torino primavera ha approfittato di una Fiorentina ancora immersa nella festa per la conquista della Supercoppa Primavera e ha espugnato il campo dei Viola, prendendosi il secondo posto solitario in classifica seppur con un ampio divario rispetto alla Roma capolista.

Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote: Allegri verso il 4-2-3-1

Il Bologna primavera ha affrontato curiosamente l’altra compagine impegnata nella finale di Supercoppa, i campioni d’Italia in carica dell’Empoli, battuti con un rotondo 3-0, sfruttando le fatiche degli avversari. Un successo molto per importante per i felsinei che hanno così interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive, che li avevano fatto rimbalzare indietro in classifica fino al penultimo posto, ora condiviso a quota 10 punti assieme al Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS/ Diretta tv, Pellegrini o Alex Sandro?

DIRETTA TORINO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Torino Bologna Primavera, match che andrà in scena al Lamarmora-Pozzo di Biella. Per il Torino, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milan, Pagani, Savini, Anton, Di Marco, Baeten, Garbett, Angori, Reali, Rosa, Zanetti, Toledo. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Mihai Amey, Stivanello, Raimondo, Rocchi, Corazza, Wieser, Pyythia, Paananen, Motolese.

Diretta/ Sampdoria Torino (risultato finale 2-1): liguri agli ottavi, fuori i granata

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Lamarmora-Pozzo di Biella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA