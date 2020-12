Diretta Torino Bologna/ Streaming video DAZN: sfida da ex per Mihajlovic (Serie A)

DIRETTA TORINO BOLOGNA: PARTITA MOLTO DELICATA

Torino Bologna, che sarà in diretta dallo stadio Olimpico, si gioca alle ore 12:30 di domenica 20 dicembre e dunque è il lunch match nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sfida delicatissima, che segna anche il ritorno da ex di Sinisa Mihajlovic nel capoluogo piemontese: il tecnico serbo però sta vivendo un momento di difficoltà, ha deciso per il ritiro dopo la manita incassata contro la Roma ma ha vissuto una serata complessa anche a La Spezia. Sotto di due gol ha rimontato, mancando poi il colpo del ko quando Musa Barrow ha sbagliato un rigore in pieno recupero: la classifica non è terribile ma certamente i felsinei appaiono in calo. Il Torino invece deve necessariamente rialzare la testa: mai in ritmo, in difficoltà contro qualunque avversaria e incapace di chiudere le partite, la squadra granata si è trovata sul fondo della graduatoria e rischia seriamente la retrocessione, anche per qualche scelta di calciomercato parsa francamente “debole”. Abbiamo dunque una diretta di Torino Bologna nella quale entrambe devono provare a svoltare; aspettando che le squadre scendano in campo proviamo a valutarne gli schieramenti nell’analisi delle probabili formazioni.

In Torino Bologna i granata dovrebbero comunque schierarsi con un 3-5-2: Nkoulou potrebbe essere il riferimento centrale in una difesa a protezione di Sirigu, con Lyanco e Izzo a completarla e due laterali che avanzeranno a centrocampo che sarebbero Singo e Ansaldi (con Vojvoda pronto qualora l’argentino non fosse ancora al top). Meité si prepara a sfilare a Lukic la maglia di mezzala; conferme invece per Rincon come perno centrale e Linetty che sarebbe l’altro interno, davanti invece il ballottaggio riguarda come sempre Zaza e Federico Bonazzoli, che potrebbero fare staffetta come partner offensivi dell’intoccabile Belotti.

Nel Bologna prova a stringere i denti Skorupski, in alternativa giocherà di nuovo Angelo Da Costa; davanti a lui Tomiyasu torna al centro a fare coppia con Danilo Larangeira, con De Silvestri – altro ex granata – e Denswil che dovrebbero essere utilizzati da terzini. La cerniera mediana prevede il ritorno di Andrea Poli, in coppia con uno tra Nicolas Dominguez e Medel; davanti a loro potremmo vedere Svanberg largo a destra con la conferma di Roberto Soriano da trequartista alle spalle della prima punta Palacio, e dunque ancora una volta Musa Barrow, croce e delizia nel turno infrasettimanale, partirà largo sulla sinistra.

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Torino Bologna emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,60 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 2,65 volte l’importo investito.

