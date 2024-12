DIRETTA TORINO BOLOGNA, VANOLI SFIDA ITALIANO AL GRANDE TORINO

Allo Stadio Olimpico Grande Torino si torna in campo con la diretta Torino Bologna alle 15,00 di sabato 21 dicembre 2024. La partita metterà di fronte due squadre reduci da una grande vittoria in campionato e in cerca di continuità. Il Torino arriva da una vittoria sofferta in casa dell’Empoli che è arrivata grazie ad un eurogol di Adams ma comunque al termine di una partita interessante. Molto solido, invece, il Bologna di Italiano che ha vinto lo scontro diretto contro la Fiorentina nell’ultima giornata e vuole confermarsi anche in trasferta.

DIRETTA TORINO BOLOGNA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Torino Bologna potrete utilizzare DAZN che trasmetterà in esclusiva la partita. Chi volesse seguire la partita con il telefonino o con il tablet può seguire la diretta streaming video con l’app.

TORINO BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare in campo con la diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni della partita. Il Torino di Vanoli confermerà il suo 3-5-2 con Milinkovic-Savic tra i pali difeso da Walukiewicz, Maripan e Masina con Coco che sarà squalificato. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Ilic pronto a completare il reparto con Linetty e Ricci. Gli esterni di centrocampo saranno Sosa e Pedersen mentre in attacco ci dovrebbe essere spazio per coppia formata da Adams e Sanabria.

Il Bologna di Italiano andrà in campo con il suo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali ed una difesa che dovrebbe tornare con Posch, Lucumì, Beukema e uno tra Miranda e Holm. Freuler e Pobega sono confermati in mediana con Dominguez, Ferguson e Odgaard a sostegno di Castro unica punta.

QUOTE TORINO BOLOGNA

Gli scommettitori potranno sbizzarrirsi in questa g diretta Torino Bologna utilizzando le proposte di William Hill. I granata partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 3,20 contro il 2 per i rossoblù a 2,60 e il pareggio X a 2,90.