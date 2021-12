Diretta Torino Bologna/ Streaming video tv: Juric riceve Mihajlovic (Serie A)

DIRETTA TORINO BOLOGNA: JURIC DEVE VINCERE!

Torino Bologna sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi della sezione AIA di L’Aquila. La partita in programma domenica 12 dicembre alle ore 12:30, presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Il Torino è reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Cagliari. La squadra allenata da Ivan Juric non vince da tre giornate, in cui ha conseguito due pareggi e una sconfitta. A causa di questi risultati, i granata sono scivolati al tredicesimo posto con 19 punti, allontanandosi dalle zone alte di classifica.

Il Bologna è reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la Fiorentina, con il punteggio finale di 2-3. Dopo due vittorie consecutive, la squadra di Sinisa Mihajlovic è uscita sconfitta dal terreno di gioco, e vorrà sicuramente riscattarsi sul campo di Torino. Nelle ultime cinque giornate, i rossoblù hanno conquistato tre successi e perso in due occasioni. Il Bologna è sicuramente una delle squadre rivelazione di questo campionato, occupando la nona posizione con 24 punti, a ridosso della zona europea. Nell’ultimo scontro tra le due compagini, avvenuto lo scorso aprile, la gara si concluse con un pareggio per 1-1.

TORINO BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Bologna sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO BOLOGNA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Torino Bologna, le quali scenderanno in campo per disputare la diciassettesima giornata di Serie A. L’allenatore granata, Ivan Juric potrà contare sul rientro dalla squalifica di Singo, pronto a tornare titolare. Il Torino dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 e i seguenti undici: Milikovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

In casa Bologna, Sinisa Mihajlovic dovrà rinunciare allo squalificato Dominguez, al suo posto verrà arretrato Soriano, con Orsolini sulla trequarti. I rossoblù scenderanno in campo con il consueto modulo 3-4-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Bologna, in vista della trasferta di Torino: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Sansone; Barrow.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Torino Bologna di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Torino, abbinata al segno 1 è quotata 2.25. L’eventuale pareggio, con segno X viene proposto a una quota di 3.25. Il risultato meno probabile sembra il successo del Bologna, che associato al segno 2, viene presentato con una quota di 3.30.



