Diretta/ Torino Bologna streaming video tv: ospiti a caccia di record (Serie A)

DIRETTA TORINO BOLOGNA: ROSSOBLU IN FORMA IN TRASFERTA

La diretta Torino Bologna, in programma lunedì 6 marzo alle ore 20:45, racconta del monday night che chiude il venticinquesimo turno di Serie A. I granata sono reduci dalla sconfitta all’Allianz Stadium nel derby contro la Juventus per 4-2 che è costata la terza gara di fila senza vittorie dopo Milan e Cremonese. Gli ospiti arrivano invece col morale a mille dopo aver battuto l’Inter secondo in classifica oltre al successo sul campo della Sampdoria. Punti che hanno dato ancora più consapevolezza ai rossoblu.

Gli uomini di Juric hanno un rapporto equilibrato con le sfide casalinghe con quattro vittorie, altrettanti pareggi e solamente tre sconfitte per un totale di sedici punti in undici partite. In trasferta i felsinei sono reduci da ben tre vittorie consecutive: Udinese, Fiorentina e Sampdoria, tutte per 2-1. Sarà interessante vedere se una squadra così in forma fuori casa riesca a segnare e vincere in un campo complicato come quello del Grande Torino.

TORINO BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Torino Bologna sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio, i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport (numero 251)

La visione della diretta Torino Bologna è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn o Sky Go su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per Dazn, esiste la possibilità di assistere all’evento anche su console.

TORINO BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torino Bologna vedono i granata scendere in campo col 3-4-2-1. Milinkovic-Savic in porta, trio difensivo Djidji-Schuurs-Buongiorno. Gli esterni saranno Singo e Ola Aina, rientrato dalla squalifica, con Linetty e Ilic in mezzo al campo. A supportare l’unica punta Sanabria ci saranno Miranchuk e Karamoh.

Per il Bologna 4-2-3-1 con tra i pali Skorupski, Posch terzino destro, Cambiaso a sinistra e Soumaoro-Lucumì al centro. In mediana Dominguez e Schouten mentre Orsolini, Ferguson e Soriano comporranno la batteria di trequarti mentre Barrow unica punta.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Torino Bologna sono dalla parte dei granata. Secondo Snai, la vittoria dei padroni di casa è offerta a 2.40 mentre il segno X lo troviamo a 2.90. A 3.40 invece il successo dei felsinei.

Ci si aspetta una gara senza troppe reti: il No Gol è dato a meno del Gol (1.80 rispetto a 1.90) così come l’Under 2.5, a 2,30, contro l’esito opposto a 1.55.











