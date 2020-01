Diretta/ Torino Bologna (risultato 1-0) streaming video tv: Infortunio per Bani

DIRETTA TORINO BOLOGNA (RISULTATO 1-0): FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca solamente una decina di minuti al novantesimo della sfida tra Torino e Bologna, il risultato rimane bloccato sull’1 a 0. I rossoblu proseguono incessantemente la loro rincorsa alla rete del pareggio e mancano un’altra opportunità al 60′ con Sansone, il cui tiro è stato però bloccato senza problemi da Sirigu, ammonito per proteste qualche istante prima. Gli ospiti perdono poi Bani per infortunio, dopo uno scontro con Belotti, e sono costretti a sostituirlo con Skov Olsen al 72′. Lo stesso Belotti spara infine largo da posizione defilata al 75′. Finora le sostituzioni operate dai due allenatori non hanno dato l’effetto sperato per dare una scossa definitiva al match che si avvia verso la sua conclusione. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Bologna, domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà trasmessa in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online.

E' INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Torino e Bologna è ancora di 1 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, sono gli ospiti felsinei a cominciare meglio la ripresa, come suggerito anche dall’immediata occasione mancata da Poli al 48′. I rossoblu insistono sembrano vivere il momento migliore della loro partita e colgono un palo al 53′ con Palacio, il cui colpo di testa non riesce a superare il portiere Sirigu. Lo stesso Palacio fallisce poi in malo modo un’altra chance importante al 56′, sparando largo da ottima posizione sull’ottimo suggerimento smarcante del suo compagno Soriano. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Torino e Bologna sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I padroni di casa di mister Mazzarri cominciano bene la sfida ed i loro sforzi vengono premiati all’11’ dalla rete del vantaggio di Berenguer. La compagine allenata da Mihajlovic rimane per poco a guardare ed avanza in cerca del pareggio con scarso successo. I piemontesi sfiorano infatti il gol del possibile raddoppio nel finale al 40′, quando l’ex di giornata Verdi coglie un palo spedendo la palla oltre la linea di fondo. Fino a questo momento il direttore di gara Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha ammonito rispettivamente De Silvestri e Lukic da un lato, Bani dall’altro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SCOCCA LA MEZZ'ORA

Giunti alla mezz’ora del primo tempo, il risultato tra Torino e Bologna è sempre di 1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e, dopo aver trovato la rete del vantaggio, i padroni di casa rischiano qualcosa quando gli ospiti si affacciano in zona offensiva al 14′ con Orsolini, prontamente disinnescato dall’attento Sirigu. La partita si vivacizza ed il direttore di gara è costretto ad estrarre due nuovi cartellini gialli, uno per parte, mentre i rossoblu del tecnico Mihajlovic provano a rimontare. Intorno al 22′ il VAR aiuta inoltre l’arbitro nel non concedere un possibile calcio di rigore a causa della deviazione in calcio d’angolo con un braccio di Aina sulla conclusione di Palacio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Piemonte la partita tra Torino e Bologna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa del tecnico Mazzarri a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni nel tentativo di imbeccare Belotti. Il possesso palla non è però sufficiente ai granata per evitare la chance sprecata dai rossoblu di mister Mihajlovic all’8′, quando la conclusione di Schouten dal limite dell’area è stata provvidenzialmente respinta in qualche modo dall’estremo difensore Sirigu. La rete del vantaggio arriva all’11’ per merito di Berenguer, sfruttando l’assist vincente fornitogli da Belotti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Si accende la diretta di Torino Bologna ed è dunque arrivato il momento anche di tenere conto di alcune statistiche, in attesa ovviamente che facciano il loro ingresso in campo anche le formazioni ufficiali per la sfida della 19^ giornata della Serie A. Dati alla mano segnaliamo dunque che gli emiliani sono oggi fermi alla decima posizione della classifica con 23 punti, avendo ora messo da parte sei successi e cinque pareggi: i rossoblu inoltre hanno finora firmato 28 gol ma ne hanno incassati 30 dagli avversari. Rimangono ben vicini i granata, alla nona piazza della graduatoria con 24 punti. Il Torino infatti a oggi ha fissato a tabella sette successi e solo tre pari, e inoltre ha messo all’attivo 24 marcature, contro le 26 subite. Ora diamo la parola al campo, si gioca! TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, I. Mbaye; Schouten, A. Poli; Orsolini, Soriano, N. Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic (agg Michela Colombo)

GLI ALLENATORI

Eccoci a poche ore dalla diretta di Torino Bologna e non possiamo certo ora non dare spazio anche ai due allenatori che presenzieranno alla 19^ giornata di Serie A all’Olimpico. Padrone di casa sarà oggi Walter Mazzarri, allenatore dei granata dal gennaio del 2018 e giunto oggi alla sua panchina numero 83 (per una media punti finora di 1,57 a match, in parte migliorabile). Caso curioso è che proprio Mazzarri sia oggi una sorta di ex del match, visto che in carriera ha pure diretto il Bologna ma la sua formazione primavera, per la precisione dal luglio del 1999 al giugno del 2001. di contro oggi ci sarà sulla panchina del Bologna Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei dal gennaio del 2018 e ben noto ex della sfida. Ricordiamo infatti molto bene l’esperienza del tecnico di Vukovar alla panchina del Torino, sul quale si è seduto esattamente dal 25 maggio del 2016 al 4 gennaio del 2018. (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

A poche ore dalla diretta di Torino Bologna, certo è buona cosa anche prendere in esame lo storico che interessa tale match, tra i più attesi nella 19^ giornata per il blasone delle due squadre. Esaminando i dati a disposizione, possiamo dunque ora parlare di ben 132 precedenti segnati tra i due club, fin dal 1929 e segnati pure in occasione del primo campionato italiano e in Coppa Italia. Pur con così grandi numeri però il bilancio complessivo ci appare abbastanza equilibrato, visto che possiamo leggervi 47 successi dei granata e ben 45 vittorie della compagine emiliana, con 40 pareggi a completamento. Aggiungiamo infine alla nostra analisi che l’ultimo testa a testa segnato tra Torino e Bologna è recente e naturalmente risale alla passata stagione del primo campionato. Per la Serie A 2018-2019 assistemmo dunque nel doppio scontro al pareggio per 2-2 nel turno di andata e alla vittoria in esterna dei rossoblu col risultato di 3-2 al ritorno. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Torino Bologna, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini e si gioca domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dopo l’importante vittoria in casa della Roma, i granata cercano una continuità che in questa stagione non sono mai riusciti ad ottenere, senza quindi inserirsi nelle posizioni di classifica che portano alla qualificazione in Europa, anche se una porta sembra essere ancora aperta. Il Toro ha comunque vinto 4 delle ultime 7 partite disputate in Serie A e proverà a superare un Bologna che contro la Fiorentina ha ottenuto un punto fondamentale soprattutto per il morale. La rete di Orsolini su punizione nel recupero ha evitato ai felsinei di iniziare il 2020 con una sconfitta, con la formazione rossoblu ora decima in classifica, in posizione tranquilla e a una sola lunghezza di distanza dagli avversari di turno. Considerando che il settimo posto, che a fine stagione potrebbe aprire le porte dei preliminari di Europa League, è distante solo un punto per il Toro e 2 per il Bologna, le prospettive sembrano ancora ampie per entrambi i club, a patto di evitare gli alti e bassi che hanno contraddistinto il loro girone d’andata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Torino Bologna, domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Torino allenato da Walter Mazzarri sceglierà il 3-4-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Risponderà il Bologna guidato in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.15 la vittoria in casa, a 3.50 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.30. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.80 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.90.



