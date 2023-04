Diretta/ Torino Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA TORINO BOLOGNA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Torino Bologna e con essa naturalmente tutte le emozioni che potrà offrirci la seconda semifinale del Torneo di Viareggio 2023 allo stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno. Dopo avere superato la fase a gironi entrambe con il primo posto nel rispettivo gruppo, negli ottavi di finale sono arrivate una larga vittoria per 5-0 contro il Monterosi Tuscia per il Torino e un più combattuto successo per 2-1 contro il Pisa per quanto riguarda invece il Bologna.

Per completare il nostro breve riassunto sul cammino di Torino e Bologna in questo Torneo di Viareggio 2023, naturalmente mancano ancora i quarti di finale, che hanno visto i rossoblù battere l’Empoli ai calci di rigore dopo un pareggio 1-1, mentre il Torino ha vinto 3-1 la propria partita contro la Rappresentativa Serie D. Adesso però dobbiamo concentrarci solo sulla stretta attualità del giorno: Torino Bologna finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DELLA VIAREGGIO CUP

La diretta tv di Torino Bologna, gara valevole come una delle due semifinali della Viareggio Cup 2023, sarà visibile su Rai Sport + HD al numero 58 del telecomando, con la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video grazie al sito o all’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TORINO BOLOGNA SU RAIPLAY

NELL’ALBO D’ORO

Sempre più vicina la diretta di Torino Bologna, la seconda semifinale del Torneo di Viareggio 2023 metterà di fronte due formazioni che vantano una ottima tradizione nella manifestazione toscana. Il Torino infatti l’ha vinta per ben sei volte, anche se dobbiamo osservare che il periodo di gloria fu per i granata fra gli anni Ottanta e Novanta al Torneo di Viareggio, che conquistarono nelle edizioni 1984, 1985, 1987, 1989, 1995 e 1998. Vi sono poi anche tre finali perse per il Torino, ma la più recente risale al 2002, quindi l’obiettivo immediato è quello di torneare in finale per spezzare una assenza che dura ormai da oltre un ventennio.

Per il Bologna ci sono invece due successi al Torneo di Viareggio, il primo risale al 1967 mentre l’altro è recentissimo, dal momento che i rossoblù felsinei si imposero ai calci di rigore nella finale contro il Genoa che decise l’edizione 2019. Per il Bologna ci sono poi anche tre finali perse, ma bisogna dire che la più recente fra queste risale all’edizione 1973, esattamente 50 anni fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORO FAVORITO!

Torino Bologna, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Masini di Santa Croce sull’Arno, sarà una sfida valida come semifinale della Viareggio Cup 2023. I granata si sono presentati ai nastri di partenza del torneo, anche in questa edizione, come formazione capace di vantare una grande tradizione. 6 vittorie in bacheca a Viareggio per il Toro, che ha vinto l’ultima edizione nel 1998, 2 invece per il Bologna che ha trionfato però recentemente, con la vittoria ai rigori nel 2019 nella finale contro il Genoa.

Il Torino nei quarti di finale ha vinto in maniera agevole contro la Rappresentativa di Serie D, un 3-1 abbastanza indicativo della superiorità espressa dai ragazzi allenati da Antonino Asta, ex calciatore dagli ampi trascorsi in granata. Il Bologna ha invece superato col fiato sospeso l’ostacolo Empoli, vincendo ai calci di rigore il suo quarto di finale contro una delle potenziali favorite per la vittoria finale in questa Viareggio Cup 2023.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA VIAREGGIO CUP

Le probabili formazioni della diretta Torino Bologna, match valido come semifinale della Viareggio Cup 2023 che andrà in scena allo stadio Masini di Santa Croce sull’Arno. Per il Torino, Antonino Asta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Servalli, Gaj, Gallea, Dalla Vecchia, De Marco, Corona, Barzago, Gabellini, Rettore, Makadji, Vaiarelli. Risponderà il Bologna allenato da Paolo Magnani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raffaelli; Goffredi, Paterlini, Crociati, Baroncioni; Menegazzo, Maltoni, Corsi; Busato; Ebone, Mazia.

