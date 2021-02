Diretta/ Torino Cagliari (Primavera) streaming video tv: granata a caccia di reazione

DIRETTA TORINO CAGLIARI: SFIDA EQUILIBRATA!

Torino Cagliari, in diretta dallo stadio Filadelfia, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Granata chiamati a fornire una reazione dopo la pesante sconfitta di Bergamo. Il Toro affrontava un’Atalanta in crisi ma non è riuscito ad opporre una prestazione valida, incassando ben 4 gol: seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Torino che ora è penultimo in classifica e proverà a reagire contro un Cagliari che è avanti solo di 3 lunghezze in campionato, ma sta vivendo un trend positivo. Dopo due vittorie consecutive i sardi hanno pareggiando 1-1 in casa contro l’Inter, confermando di aver ritrovato dopo la sosta una solidità e un equilibrio che erano mancati a inizio stagione. La classifica invita ancora alla prudenza ma fare risultato anche contro i granata garantirebbe ai rossoblu di aprire nuove prospettive all’orizzonte.

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cagliari Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Cagliari Primavera allo stadio Filadelfia. I padroni di casa allenati da Marcello Cottafava scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sava; Aceto, Spina, Celesia; Todisco, Tesio, Kryeziu, Greco; Continella, Horvath; Vianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Agostini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Ciocci; Palomba, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kourfadilis, Conti, Cavuoti; Delpupo; Contini, Tramoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Torino Cagliari Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.50 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.85 volte l’importo scommesso.

