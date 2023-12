DIRETTA/ Torino Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 dicembre 2023)

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Torino Cagliari Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione granata e di quella rossoblù. Per il Torino Primavera la classifica ci parla di 19 punti in dodici giornate, che sono stati il frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, risultati che si sono perfettamente alternati nelle ultime tre giornate, il bilancio è globalmente in positivo come la differenza reti granata (+2), perché il Torino in questo campionato conta venticinque gol segnati a fronte dei ventitré invece già incassati.

Sull’altro fronte, il Cagliari Primavera ha un andamento solo di un soffio peggiore, infatti troviamo i giovani sardi a quota 18 punti in classifica, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, anche per loro con alternanza totale nelle ultime tre giornate e una differenza reti tuttavia negativa (-4), a causa di diciassette gol segnati a fronte dei ventuno invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Torino Cagliari Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: PARTITA INTRIGANTE!

Torino Cagliari Primavera, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida da play off con entrambe le squadre in lotta in zona sesto posto, che al momento il Torino occupa in coabitazione con Atalanta, Empoli e Juventus. Granata reduci da uno spettacolare pareggio in casa del Verona, mentre in settimana hanno superato l’ostacolo Udinese in Coppa Italia.

Il Cagliari in classifica è appaiato al Genoa a quota 18 punti ed è distante dunque solo una lunghezza dal gruppo delle seste, con i sardi che dopo il poker rifilato a domicilio al Milan hanno pareggiato in casa contro l’Empoli, altro scontro diretto in zona play off. L’11 febbraio scorso il Torino ha vinto 3-1 l’ultimo precedente casalingo nel campionato Primavera contro il Cagliari, che non passa in casa dei granata dal 2-3 del 20 gennaio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Iliev; Arba, Pintus, Catena, Idrissi; Sulev, Carboni, Baldé; Konaté, Mutandwa, Vinciguerra.

TORINO CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











