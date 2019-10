Diretta Torino Cagliari Primavera/ Streaming video tv: sardi per la quarta vittoria

Torino Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Emanuele Repace, domenica 20 ottobre 2019 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il Toro prova a risollevarsi da un avvio di stagione tutt’altro che esaltante, con 4 punti in altrettante partite disputate e già due sconfitte subite. Prima della sosta c’è stato un pareggio contro la Fiorentina, ma ora i granata dovranno affrontare i sardi staccati di 6 punti dai diretti avversari. I sardi sono stati infatti la rivelazione di questo avvio di stagione, dopo il pari casalingo contro il Genoa per i rossoblu sono arrivate tre vittorie consecutive contro Empoli, Juventus e Sassuolo. Cagliari terzo a braccetto col Genoa, ancora imbattuto come sono solo le prima quattro in classifica del campionato Primavera 1 e che vivrà questa trasferta torinese come un vero e proprio esame di maturità.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Cagliari Primavera, domenica 20 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Torino Cagliari primavera, domenica 20 ottobre 2019 alle ore 10.00, sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il Torino di Sesia giocherà con un 3-5-2: Trombini, Siniega, Buongiorno, Celesia, Singo, Greco, Sandri, Garetto, Michelotti, Lucca, Rauti. Il Cagliari di Canzi risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Ciocci, Porru, Boccia, Carboni, Aly, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi, Marigosu, Gagliano, Contini.



