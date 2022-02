Diretta/ Torino Cagliari streaming video tv: Juric-Mazzarri, che scontro! (Serie A)

DIRETTA TORINO CAGLIARI: TORO FAVORITO!

Torino Cagliari, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 12.35 presso lo stadio Olimpico Grande Torino sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Scontro fra duri della panchina, Juric fronteggia Mazzarri dopo un derby che ha risollevato l’umore dei granata, 1-1 con gol di Belotti che ha bloccato i rivali bianconeri ed ha mantenuto il Toro a metà classifica, anche se la vittoria per i granata manca dal 15 gennaio scorso, dal blitz in casa della Sampdoria.

Il Cagliari dalla sua viene da quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo pareggio contro il Napoli ha rappresentato una prestazione brillante ma la beffa del pari arrivato nel finale dopo tante occasioni da gol sprecate ha lasciato l’amaro in bocca. All’andata 1-1 tra Cagliari e Torino, autogol di Carboni e gol di Joao Pedro mentre, nell’ultimo precedente disputato in casa dei granata, il 18 ottobre 2020 è stato il Cagliari a piazzare la vittoria con il punteggio di 2-3.

DIRETTA TORINO CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

Torino Cagliari sarà visibile in diretta sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A, sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento all’emittente Sky Sport, che detiene in co-esclusiva i diritti di tre gare per ogni giornata. Nel primo caso, dunque, gli spettatori, per accedere ai contenuti dell’emittente dal televisore, dovranno essere in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. Nel secondo caso, invece, non dovranno fare altro che collegarsi dal proprio televisore al canale di riferimento su satellitare e digitale terrestre. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite le applicazioni Dazn o Sky Go installate su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o su computer.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Torino Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Baselli, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

