Diretta Torino Cagliari/ Streaming video tv: match già delicato (Serie A)

DIRETTA TORINO CAGLIARI: DIFRA E GIAMPAOLO A RISCHIO!

Torino Cagliari, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020, per la quarta giornata di Serie A. Match di fascino e tradizione, l’attualità però purtroppo ci dice che la diretta di Torino Cagliari sarà una partita già molto delicata, perché finora granata e rossoblù hanno raccolto un punto in due. I granata sono ancora fermi a zero e in casa hanno perso male contro l’Atalanta, anche se va detto che devono ancora recuperare la partita con il Genoa saltata a causa del Covid: sono comunque due sconfitte su due, il lavoro di Marco Giampaolo al Torino non è cominciato benissimo. Stesso discorso vale per Eusebio Di Francesco al Cagliari, che ha raccolto un punto in tre partite ed è a sua volta reduce da una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Si sfidano in Torino Cagliari due allenatori che sanno proporre bel gioco, ma oggi la posta in palio sarà già delicata per loro…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TORINO CAGLIARI

La diretta tv di Torino Cagliari sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Torino Cagliari, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI

Analizziamo adesso le notizie circa le probabili formazioni di Torino Cagliari. I granata di Giampaolo dovrebbero proporci il 4-3-1-2 con Sirigu in porta e davanti a lui Vojvoda, Bremer, Nkoulou e uno fra Rodriguez e Murru nella linea di difesa a quattro; a centrocampo dovremmo invece vedere in azione il terzetto formato da Meité, Rincon e Linetty, mentre in attacco avremo Verdi trequartista in appoggio a Belotti e probabilmente Zaza, favorito su Bonazzoli. La replica del Cagliari allenato da Di Francesco dovrebbe invece concretizzarsi nel seguente 4-2-3-1: Cragno in porta; difesa a quattro con Zappa, Walukiewicz, Godin e Lykogiannis; in mediana dovrebbero invece agire Marin e Rog, ecco poi Nandez, Joao Pedro e uno fra Sottil e Ounas sulla trequarti, in appoggio al centravanti Simeone.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Torino Cagliari in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa granata, il segno 1 infatti è quotato a 2,15, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,45 e si raggiunge 3,30 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Cagliari.



