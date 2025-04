DIRETTA TORINO CESENA PRIMAVERA, PUNTI SALVEZZA

Gli ultimi sforzi per agguantare la tanto attesa salvezza. La diretta Torino Cesena Primavera si giocherà in casa dei granata questa domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00. Le squadre sono messe bene, ma l’aritmetica non è arrivata.

Il Torino ava iniziati molto bene la stagione, salvo poi perdere troppi punti con il passare del tempo. Basti pensare all’unica vittoria nelle ultime cinque ovvero quella contro l’Empoli mentre per il resto un pareggio e ben tre sconfitte.

DIRETTA/ Torino Verona (risultato finale 1-1) video streaming tv: Elmas risponde a Sarr! (6 aprile 2025)

Molto meglio il Cesena che continua ad accumulare punti in questa rincorsa alla permanenza in campionato. Nelle recenti uscite sono arrivati i pareggi con Sampdoria e Fiorentina più tre successi con Udinese, Monza e Milan.

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Torino Cesena Primavera, vi basterà collegarvi sul canale 60 del digitale terrestro ovvero Sportitalia. Diretta streaming invece o su Sky Go, l’applicazione, oppure sul sito web.

DIRETTA/ Sudtirol Cesena (risultato finale 1-1): punto salvezza per gli altoatesini (Serie B, 5 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO CESENA PRIMAVERA

Il Torino Primavera scenderà in campo con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Siviero, difeso da Zaia, Olsson, Mullen e Marchioro. A centrocampo Olinga e Dalla Vecchia mentre Franzoni sarà supportato da Jatta, Perciun e Cacciamani.

Il Cesena invece replica con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Montalti, difesa a quattro composta da Manetti, Abbondanza, Valentin e Pitti. Mezzali Zamagni e Castori con Campedelli mediano, Aprino trequartista e coppia Perini-Giovanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO CESENA PRIMAVERA

Il Torino Primavera è quotato a 1.88, ben più basso del 2 del Cesena a 3.20 mentre il pareggio lo si può trovare a 3.85. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.48 e 2.40.

DIRETTA/ Cesena Milan Primavera (risultato finale 2-0): rossoneri, playoff a rischio! (5 aprile 2025)