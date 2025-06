DIRETTA TORINO CESENA U18: LA PRIMA SEMIFINALE SCUDETTO

Si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 10 giugno 2025, la prima semifinale scudetto del Campionato Under 18: parliamo della diretta Torino Cesena U18, che si disputerà allo stadio Domenico Francioni di Latina, dal momento che in questa edizione la FIGC ha affidato alla regione Lazio l’organizzazione delle fasi finali dei vari campionati giovanili. L’Under 18 ha sempre grande fascino perché siamo a un livello che comincia ad essere alto, c’è da designare l’erede del Genoa, che vinse il tricolore un anno fa.

Cristina Golinucci scomparsa da 32 anni: Rai entra nel convento/ La mamma: "Voglio guardare Boke negli occhi"

Con la diretta Torino Cesena U18 stanno per affrontarsi due formazioni che l’anno scorso non erano andate così lontano, ma che in questo campionato si sono meritate un ruolo da protagoniste assolute, dal momento che i granata hanno chiuso al secondo posto in classifica la stagione regolare, mentre i bianconeri romagnoli sono stati terzi. Adesso si giocano un posto nella finale scudetto di dopodomani a Latina: chi esulterà al termine della diretta Torino Cesena U18?

Calciomercato Torino News/ Brown sostituisce Sosa, Adli nell’affare Ricci (6 giugno 2025)

TORINO CESENA U18 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Tifosi e appassionati potranno godere della diretta Torino Cesena U18 grazie al portale Vivo Azzurro Tv, il canale tematico della FIGC sul quale sarà visibile la semifinale Under 18 a Latina.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CESENA U18

Michele Vegliato potrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di riferimento per i giovani granata nelle probabili formazioni per la diretta Torino Cesena U18 con il portiere Anino e davanti a lui i difensori centrali Fiore e Carrascosa più i terzini Gatto e Finizio; in mediana largo alla coppia che dovrebbe essere formata da Brzyski e Ferraris; sulla trequarti ecco invece Sandrucci, Kugyela e Melo, che dovrebbero agire a supporto del centravanti Spadoni.

Marco Baroni nuovo allenatore Torino/ Calciomercato, ufficiale: firmato contratto biennale (5 giugno 2025)

La risposta di Christian Lantignotti, allenatore del Cesena U18, dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici in campo dal primo minuto: Fontana fra i pali; Antoniacci, Baietta, Greco e Ridolfi nella difesa a quattro; capitan Bertaccini perno del centrocampo con le mezzali Zamagni e Lontani; Gabriele e Berti potrebbero giocarsi il posto da trequartista alle spalle di Andrea Lantignotti e Galvagno in attacco.