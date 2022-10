DIRETTA TORINO CITTADELLA/ Video streaming Italia 1: 8 precedenti, tutti in Serie B

DIRETTA TORINO CITTADELLA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Torino Cittadella ci raccontano di una partita che si è giocata 8 volte nella storia: il primo incrocio è del novembre 2000, l’ultimo del gennaio 2012 e naturalmente, poiché i veneti non sono mai stati in Serie A, il riferimento è sempre quello del campionato cadetto, nei vari momenti in cui il Torino è sceso di categoria. Il bilancio sorride al Cittadella: sono tre le vittorie di questa squadra, il Torino ha battuto l’avversaria di questa sera soltanto una volta ed è successo in casa, nel maggio 2010 per l’ultima giornata della stagione regolare, grazie a un gol messo a segno da Luca Belingheri.

Il Cittadella comunque non è mai riuscito a vincere in questo stadio, o in casa granata; non batte il Toro dall’agosto dello stesso 2010 (dopo il gol di Antimo Iunco, rimonta timbrata da Gianluca Nocentini e Daniele Dalla Bona) mentre ha fatto punti nelle ultime due occasioni in cui ha giocato qui, perché gli ultimi tre incroci in termini assoluti si sono conclusi con il risultato di 1-1. Nell’agosto 2011 si è disputata l’ultima sfida allo stadio Olimpico: era la seconda giornata di Serie B, al minuto 81 Alex Cordaz con uno sfavorevole rimpallo aveva infilato la sua porta ma tre minuti più tardi il Cittadella era riuscito a portare a casa il pareggio, con il gol firmato da Nunzio Di Roberto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cittadella sarà trasmessa su Italia 1: da quest’anno infatti le partite di Coppa Italia hanno “abbandonato” la televisione di stato per trasferirsi su Mediaset. Sarà comunque una visione in chiaro per tutti, selezionando il canale 6 del digitale terrestre; doppia opzione invece per quanto riguarda la diretta streaming video, perché il match potrà essere seguito su Mediaset Play senza costi aggiuntivi oppure sottoscrivendo un abbonamento a Infinity Plus, la piattaforma che fa sempre capo a Mediaset. CLICCA QUI PER LA DIRETTA TORINO CITTADELLA IN STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

TORINO CITTADELLA: PARTITA SCRITTA?

Torino Cittadella, partita diretta dal signor Ivano Pezzuto, si gioca alle ore 21:00 di martedì 18 ottobre: siamo allo stadio Olimpico-Grande Torino, sede dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022-2023. È una sfida che vede il Torino grande favorito, per ovvie ragioni; dopo il 3-0 al Palermo la squadra di Ivan Juric cercherà strada anche in questo turno per arrivare così agli ottavi, e vuole riprendersi anche psicologicamente rispetto al campionato dove, dopo un avvio arrembante, è arrivato un solo punto nelle ultime quattro partite, con tanto di sconfitta nel derby della Mole maturata giusto sabato sera.

Il Cittadella in campionato fatica, trovandosi appena sopra la zona playout; nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro la Spal, in Coppa Italia invece ha superato il primo ostacolo con un 3-2 sul campo del Lecce, vittoria maturata ai tempi supplementari. Non ci resta che attendere quello che succederà nella diretta di Torino Cittadella; mentre aspettiamo che le due squadre scendano in campo proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, prendendoci come sempre del tempo per la lettura delle probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CITTADELLA

Naturalmente nella diretta Torino Cittadella Ivan Juric farà turnover: Etrit Berisha sarà il portiere davanti al quale Buongiorno e Zima dovrebbero giocare con uno tra Djidji e Ricardo Rodriguez, sugkli esterni invece si preparano Singo e Vojvoda che possono avere campo insieme a Samuele Ricci che, rientrato, può avere la maglia di regista e agire in compagnia di Ilkhan o Adopo nel settore nevralgico del campo. Per la trequarti, occhio a Karamoh che si è ben inserito tra le fila granata; se la gioca anche Demba Seck, mentre Pellegri potrebbe a questo punto essere la prima punta.

Cambierà anche Edoardo Gorini, che nel 4-3-1-2 del Cittadella potrebbe inserire Frare al centro della difesa insieme a Perticone, con Luca Maniero in porta; poi Cassandro (o Mattioli) e Felicioli terzini, a centrocampo può essere confermato Danzi che sarà squalificato per la prossima di Serie B, con due mezzali che possono essere Pavan e Mastrantonio (ma restano valide le opzioni Branca e Carriero). Alle spalle delle due punte scalpitano Lores Varela e Embalo; Tounkara e Magrassi possono essere i due uomini avanzati, con Asencio e Beretta come concorrenza.











