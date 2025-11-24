Diretta Torino Como streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie A.

DIRETTA TORINO COMO (RISULTATO 1-5): BATURINA CALA IL POKERISSIMO!

Morata per Jesus Rodriguez che a porta vuota spara alto. Ramon di testa! Tris del Como! Jesus Rodriguez serve Perrone, cross in mezzo su cui si inserisce Ramon di testa che insacca e la chiude. Tameze in mezzo, Vlasic spara alto da ottima posizione. Paz cala il poker, da controllare se c’è fuorigioco. Poker del Como! Dopo il controllo VAR il direttore di gara conferma la rete regolare. Perrone assiste Paz che parte in posizione regolare e supera di nuovo Paleari. Baturina! Il Como cala il pokerissimo! Errore da matita rossa di Tameze che con un retropassaggio serve Baturina, ingresso in area e primo gol in A del talento croato. Si attende solo il fischio finale. Il Como vince in serie A contro il Torino dopo 39 anni. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Inter Torino Primavera (risultato finale 3-1): Carrara firma il tris nerazzurro! (23 novembre 2025)

DOPPIETTA DI ADDAI!

Inizia la ripresa tra Torino e Como. Duvan Zapata ci prova di testa, palla centrale. Butez fa ripartire il Como, Jesus Rodriguez aggancia e serve Addai che dal limite e la piazza nell’angolino, grande doppietta. Ngonge prova a servire Vlasic, lancio troppo lungo. Ottima la pressione del Como con il Torino che fatica ad impostare. (agg. Umberto Tessier)

Calciomercato Como News/ Chuki il futuro Nico Paz, Palestra piace per la fascia destra (21 novembre 2025)

DIRETTA TORINO COMO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta Torino Como potrà essere seguita dagli abbonati alla tv satellitare e quindi su Sky Sport, l’opzione della diretta streaming video è come sempre con Now.

VLASIC SU RIGORE!

Punizione di Da Cunha, Smolcic manca la deviazione, sfera a Morata che spara su Paleari. Paz per Morata che non controlla bene. Addai! La sblocca il Como! Grande azione di Jesus Rodriguez che serve Addai, tocco a porta spalancata e vantaggio Como. Azione personale di Addai che per un soffio non trova la porta. Addai conquista il primo angolo per il Como. Fallo di mano in area di Jesus Rodriguez che controlla male, rigore a favore del Torino! Vlasic calcia e sigla! Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Juventus Torino (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (Serie A, 8 novembre 2025)

MORATA SPRECA DI TESTA!

Inizia il match tra Torino e Como. Smolcic dentro per Morata, Paleari la mette in fallo laterale. Morata e Addai provano il triangolo, fallo di Lazaro. Da Cunha dentro per Morata che tutto solo spreca di testa. Jesus Rodriguez prova a servire Addai, esce Paleari e blocca. Da Cunha per Morata, chiude bene la difesa del Torino. Padroni di casa che prova ad attaccare trovando due angoli non sfruttati. Smolcic commette fallo su Vlasic e viene ammonito. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Storia con molti periodi vuoti è quella che ci accompagna verso la diretta Torino Como, tanto che per arrivare agli ultimi dieci precedenti ufficiali bisogna risalire fino a domenica 24 settembre 1989: inoltre, per comporre questa doppia cifra concorrono quattro partite in Serie A, altrettante in Serie B e un paio in Coppa Italia, il bilancio è di cinque vittorie per il Torino, tre successi del Como e due pareggi, ma naturalmente gli unici precedenti significativi per l’attualità della diretta Torino Como sono le due partite dello scorso campionato di Serie A, che posero fine a 20 anni di digiuno.

Il fattore campo fu sempre decisivo, perché il Torino vinse per 1-0 all’andata venerdì 25 ottobre 2024 allo stadio Olimpico Grande Torino, mentre il Como replicò con uno speculare successo casalingo per 1-0 al ritorno, partita disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia del capoluogo lariano domenica 13 aprile scorso. In Serie A nella storia comanda il Torino con 14 vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte su 28 partite. TORINO (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripan, Masina; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, D. Zapata. Allenatore: Marco Baroni COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO COMO: MANCANO I GOL!

Il primo posticipo di lunedì 24 novembre 2025 è la diretta Torino Como, quindi stiamo parlando della 12^ giornata di Serie A 2025-2026 e di una partita che si gioca alle ore 18:30, in campo due squadre con classifica e forse anche ambizioni diverse, ma allo stesso modo con volontà e necessità di alzare le marce.

Il Torino anche con Marco Baroni non sta trovando il suo elemento, le ultime due partite le ha pareggiate e certo lo 0-0 nel derby è un risultato positivo, un po’ meno il 2-2 casalingo contro il Pisa per una squadra che in generale fatica a segnare e procede sempre tra alti e bassi che le impediscono di spiccare il salto giusto.

A proposito di gol, nelle ultime quattro partite il Como ha segnato in una sola occasione: il 3-1 al Verona, anche qui comunque bisogna differenziare perché un conto è fermare il Napoli al Maradona e un altro pareggiare in casa contro il Cagliari, in più se non altro la difesa dei lariani è davvero di granito.

Ci avviamo dunque verso un pareggio a reti bianche nella diretta Torino Como? Chissà, potrebbe essere questo l’esito della sfida allo stadio Olimpico ma mentre ce lo chiediamo facciamo anche una rapida considerazione sulle formazioni che potrebbero iniziare questo match valido per la 12^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO COMO

Baroni perde Ilic e Giovanni Simeone, brutte notizie in vista della diretta Torino Como: il tecnico fiorentino passa alla difesa a tre con Ismaijli o Tamèze da braccetto al fianco di Maripan e Saul Coco a protezione di Paleari che ormai ha soffiato il posto a Israel, poi altro ballottaggio a sinistra con Lazaro favorito su Nkounkou, a destra viaggia Pedersen e in mezzo la regia è di Asllani con Casadei e Vlasic che invece operano sulle mezzali, in attacco senza Simeone la maglia da titolare dovrebbe essere di Duvan Zapata (con Ché Adams), ma il colombiano se la gioca con Ngonge.

Cesc Fabregas deve fare i conti con l’assenza di Assane Diao oltre agli altri infortuni: valuta sempre un 4-2-3-1 con Jesus Rodriguez che sarebbe titolare come esterno alto a destra, dall’altra parte gioca Addai (o Kuhn) con Nico Paz naturalmente centrale e alle spalle di uno tra Morata e Douvikas a seconda di chi vincerà il ballottaggio, in mezzo nessun dubbio su Da Cunha e Perrone mentre al centro della difesa Ramon si gioca il posto con Kempf per affiancare Diego Carlos, terzino destro Smolcic e a sinistra Alex Valle, in porta chiaramente ci sarà Butez.

QUOTE E PRONOSTICO TORINO COMO

Per la diretta Torino Como la Snai, tra gli altri bookmaker, ci dice di una squadra lariana favorita con un valore posto sul segno 2 che ammonta a 2,15 volte quello che avrete pensato di investire, poi abbiamo il segno 1 che regola ovviamente la vittoria dei granata e vi garantirebbe un guadagno che equivale a 3,40 volte la giocata, infine ecco l’ipotesi del pareggio per la quale puntare sul segno X, con una vincita corrispondente a 3,15 volte la somma messa sul piatto.