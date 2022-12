Diretta/ Torino Cremonese, streaming video tv: sfida da campionato (amichevole)

DIRETTA TORINO CREMONESE: PER SCALDARE I MOTORI!

La diretta Torino Cremonese, in programma alle ore 14.30 di venerdì 23 dicembre 2022 presso lo Stadio Olimpico – Grande Torino, sarà un test amichevole. Una gara importante sia per Ivan Juric che per Massimiliano Alvini, alla ricerca di risposte in vista della ripresa del campionato dopo lo stop per il Mondiale.

Probabili formazioni Torino Cremonese/ Juric e Alvini cosa faranno? (amichevole)

Quella di oggi sarà la terza amichevole per il Torino, che in precedenza hanno superato 0-1 l’Espanyol e pareggiato 1-1 contro l’Almeria. Due amichevoli soft, invece, per la Cremonese: vittorie per 6-0 e 7-0 rispettivamente contro Salsomaggiore e Desenzano.

TORINO CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cremonese non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle del Bologna, nello specifico su Facebook e Twitter.

Probabili formazioni Torino Cremonese/ Diretta tv, moduli speculari (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torino Cremonese al via tra pochi minuti. Partiamo dai granata, Juric opta per il solito 3-4-2-1: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Lazaro, Ricci, Lukic, Vojvoda, Miranchuk, Karamoh, Sanabria. Passiamo adesso ai grigiorossi, Alvini sceglie il 3-5-2: Carnesecchi, Sernicola, Valeri, Castagnetti, Chiriches, Bianchetti, Meité, Acella, Ciofani, Buonaiuto, Milanese.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Torino Almeria (risultato finale 1-1): Ramazani risponde a Schuurs

© RIPRODUZIONE RISERVATA