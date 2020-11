Diretta Torino Crotone/ Streaming video tv: sfida già delicata (Serie A)

DIRETTA TORINO CROTONE: GIAMPAOLO E STROPPA NON POSSONO FALLIRE

Torino Crotone, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese, si gioca per la settima giornata di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire subito l’importanza della posta in palio nella diretta di Torino Crotone. I granata di Marco Giampaolo si sono risollevati vincendo mercoledì il recupero contro il Genoa e oggi affrontano in casa l’ultima in classifica: l’obiettivo è la seconda vittoria consecutiva, che potrebbe finalmente rilanciare le ambizioni del Torino, ma è chiaro che un pareggio o peggio ancora una sconfitta potrebbero rimettere tutto in discussione, compresa magari la panchina di mister Giampaolo. Dall’altra parte abbiamo invece un Crotone che non sfigura ma perde, come è successo anche otto giorni fa contro l’Atalanta: la situazione per i calabresi inizia a farsi decisamente critica e per questo motivo sarebbe fondamentale tornare da Torino con un risultato positivo, sia per la classifica sia per il morale della squadra e dell’intero ambiente.

DIRETTA TORINO CROTONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Crotone sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite su dieci ad ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go sul sito oppure la app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE

Leggiamo adesso insieme che cosa ci potremmo attendere dalle probabili formazioni di Torino Crotone. Modulo 4-3-2-1 per i padroni di casa granata, con un dubbio per Marco Giampaolo tra Nkoulou e Lyanco per affiancare Bremer nella coppia difensiva centrale davanti a Sirigu ma situazione apertissima soprattutto in attacco, dove Zaza è acciaccato e l’unica maglia certa del tridente è quella per capitan Belotti. Al contrario, nel Crotone non dovrebbero esserci dubbi su Messias e Simy nella coppia d’attacco del 3-5-2 calabrese e i dubbi di mister Giovanni Stroppa si concentrano semmai in altre zone del campo, in particolare tra Marrone e Golemic come perno centrale della difesa a tre e poi tra Pereira e Rispoli come esterno destro di centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Torino Crotone mediante le quote offerte dall’agenzia Snai. Il Torino parte senza dubbio favorito, tanto che il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a valori molto simili in caso di pareggio o di successo del Crotone, perché il segno X è quotato a 3,55 e il segno 2 vale 3,50 volte la posta in palio.



