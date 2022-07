Diretta Torino Eintracht Francoforte/ Streaming video tv: amichevole di lusso

DIRETTA TORINO EINTRACHT FRANCOFORTE: GRANDE TEST AMICHEVOLE PER JURIC!

Torino Eintracht Francoforte, in diretta dall’HF Stadion di Bad Wimsbach, in Austria, si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 15 luglio 2022: partita amichevole davvero di lusso nel ritiro estivo del Torino di Ivan Juric, che infatti già nella sua prima amichevole stagionale non affronta valligiani locali o squadre comunque “morbide”, bensì l’Eintracht Francoforte detentore della Europa League vinta dai tedeschi a Siviglia contro i Rangers Glasgow e quindi atteso in questa stagione dall’esperienza in Champions League.

La diretta di Torino Eintracht Francoforte potrebbe magari esporre al rischio di partire con una sconfitta, ma di certo per i granata sarà anche il modo per fare fin da subito sul serio, sfruttando al meglio un’estate più breve del solito, considerando che il campionato di Serie A inizierà già prima di Ferragosto. Oggi pomeriggio sarà quindi molto atteso questo prestigioso assaggio di calcio internazionale: che cosa succederà nella diretta di Torino Eintracht Francoforte?

DIRETTA TORINO EINTRACHT FRANCOFORTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Torino Eintracht Francoforte, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile in Italia e non dovrebbe esserci nemmeno la diretta streaming video, anche se è circolata l’ipotesi di una trasmissione su DAZN che dunque potrebbe fare un “regalo” in extremis ai tifosi granata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EINTRACHT FRANCOFORTE

Scopriamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Torino Eintracht Francoforte. Con tutti i rischi del caso per una amichevole di metà luglio, ipotizziamo per i granata un modulo 3-4-2-1 con Berisha in porta; la difesa a tre con Zima, Djidji e Rodriguez; a centrocampo i titolari potrebbero essere Singo, Ricci, Lukic e Vojvoda; infine ecco Verdi e Linetty sulla trequarti, a sostegno del centravanti Sanabria.

Per l’Eintracht Francoforte invece vi proponiamo un modulo 3-4-2-1 con Trapp in porta; speculare difesa a tre formata da A. Touré, Ndicka e Tuta; i quattro centrocampisti potrebbero essere Knauff, Sow, Rode e Kostic; sulla trequarti Kamada e Lindstrom, mentre come centravanti dovrebbe giocare Borré.











