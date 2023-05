Diretta Torino Empoli/ Dove vedere la partita del 27 maggio 2023 in streaming video tv (Primavera)

DIRETTA TORINO EMPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Empoli Primavera, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. L’ultimo pareggio in casa del Bologna è costato l’aggancio al secondo posto da parte della Fiorentina, il Torino Primavera punta comunque a vincere e a isolarsi al secondo posto per riuscire così a saltare il primo turno dei play off ed entrare in gioco per lo Scudetto direttamente in semifinale.

VIDEO/ Empoli Juventus (4-1) gol e highlights. Crollo dopo la penalizzazione

L’Empoli ha battuto in casa il Napoli nell’ultima sfida disputata ma soprattutto ha dimostrato di voler onorare fino in fondo la stagione, per riuscire a piazzarsi il più in alto possibile anche se ormai i margini per la qualificazione ai play off si sono definitivamente chiusi. All’andata rotondo successo dell’Empoli in casa sul Torino col punteggio di 3-0, ultimo precedente tra le due squadre in casa dei granata disputato il 26 febbraio 2022 e terminato col punteggio di 1-1.

DIRETTA/ Empoli Juventus (risultato finale 4-1): Chiesa, poi poker di Piccoli!

TORINO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Empoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre che trasmetterà gli aggiornamenti da tutti i campi con la Diretta Gol dell’ultima giornata. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI JUVENTUS/ Quote, Allegri perde anche Nicolò Fagioli

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Caia, Bernardi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, D’Agostino, Cisse.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO EMPOLI

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA