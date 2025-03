Diretta Torino Empoli Primavera, granata vogliono tornare a vincere

La diretta Torino Empoli andrà in scena alle 15.00 per la trentunesima giornata del Campionato Primavera a sfidarsi sono due squadre in grossa difficoltà durante questa stagione che li ha portati ad essere nella zona calda in fondo alla classifica a lottare per salvarsi, i padroni di casa sono fuori dalla zona playout ma sono sempre a rischio retrocessione essendo al 15° posto con 37 punti, arrivano poi da un pareggio 1-1 in casa dell’Udinese.

Gli ospiti invece occupano proprio una delle due posizioni valide per la partecipazione ai playoff nel finale della stagione, sono al 17° posto con 29 punti ma si presentano dopo la vittoria 1-0 contro la Fiorentina.

Diretta Torino Empoli Primavera streaming video, dove seguire la partita

La diretta Torino Empoli del Campionato Primavera, come tutte le altre partite della competizione, potrà essere seguita da tutti i tifosi e gli interessati in maniera semplice, non sarà necessario alcun tipo di abbonamento ma basterà sintonizzarsi a Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa in streaming al sito sportitalia.it o sulla piattaforma Sportitalia.

Formazioni Torino Empoli Primavera, probabili ventidue in campo

Per la diretta Torino Empoli i padroni di casa dovrebbero scendere in campo seguendo il 3-4-1-2 di mister Felice Tufano con Siviero tra i pali, Olsson, Mendes e Mullen i tre difensori centrali, Zaia e Cacciamani gli esterni con Rossi e Olinga a completare il centrocampo, Perciun trequartista in supporto di Franzoni e Gabellini coppia d’attacco. Gli ospiti si schiereranno a specchio con un 3-4-1-2 confermando gli undici scelti dal tecnico Andrea Filippeschi nell’ultima partita con Seghetti in porta, Bembnista, Mannelli e Moray come linea di difesa, Biache e Barsotti sulle fasce, Bacci e Baralla in mezzo al campo, Konate alle spalle di Campaniello e Gravelo riferimenti avanzati.

Quote Torino Empoli Primavera, possibile esito finale

La diretta Torino Empoli del Campionato Primavera è una partita difficile da pronosticare che vedrà sfidarsi due squadre in difficoltà e che vorranno cercare di portare a casa dei punti per evitare la retrocessione o di dover partecipare ai playout a fine stagione, i padroni di casa sono leggermente favoriti come si può notare dalla classifica. Gli ultimi risultati dimostrano come gli ospiti siano in un momento abbastanza positivo e che stanno vivendo un buono stato di forma che li ha portati quasi fuori pericolo anche se sono ancora molti i punti di distacco con le squadre che li precedono.