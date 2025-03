Diretta Torino Empoli, toscani a rischio Serie B

La diretta Torino Empoli andrà in scena alle 20.45, sarà valida per la 29° giornata di Serie A e a scendere in campo saranno due squadre che hanno affrontato due stagioni molto diverse che li hanno portati ora a lottare per obiettivi opposti nonostante l’ottimo inizio, i padroni di casa avevano fatto bene nei primi mesi di campionato prima dell’infortunio di Zapata salvo poi perdere un po’ di punti per strada ora ritrovati, l’obiettivo è migliorare il posizionamento dello scorso anno anche se sarà difficile essendo ora all’11° posto con 35 punti, arrivano alla sfida poi dopo il pareggio 2-2 in casa del Parma.

Gli ospiti invece sono stati una delle migliori squadre nei primi mesi di campionato salvo poi subire una pesante crollo in classifica e nelle prestazioni, soprattutto quelle difensive, che li hanno portati a lottare per la salvezza, ora sono al 18° posto con 22 punti e si presenteranno dopo la sconfitta 0-1 con la Roma.

Diretta Torino Empoli streaming video e tv, dove seguire la partita

La diretta Torino Empoli potrà essere seguita dai tifosi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) o Dazn, o collegarsi alle piattaforme di diretta streaming video tramite SkyGo, NowTv o Dazn.

Formazioni Torino Empoli, probabili ventidue in campo

Per la diretta Torino Empoli i padroni di casa potrebbero essere schierati da Paolo Vanoli con il 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Walukiewicz e Biraghi esterni bassi con Coco e Maripan a completare il reparto, Casadei e Ricci in mediana, trequarti formata da Elmas e Lazaro sulle fasce e Valsic in posizione centrale alle spalle di Adams unica punta. Gli ospiti invece scenderanno in campo con il 3-4-2-1 di Roberto D’Aversa con Silvestri in porta, De Sciglio, Marianucci e Goglichidze i tre difensori centrali, Gyasi e Pezzella gli esterni con Henderson e Grassi a completare il centrocampo, Colombo riferimento centrale supportato da Cacace ed Esposito.

Pronostico Torino Empoli, quote e possibile esito finale

La diretta Torino Empoli è una sfida che si appresta ad avere una squadra favorita per portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti di gioco con i padroni di casa che dovrebbero far valere la qualità più alta della loro rosa, soprattutto in alcuni elementi, e la posizione migliore in classifica frutto di una costanza nei risultati per tutta la stagione, gli ospiti invece sono in una brutta serie che vede 5 sconfitte nelle ultime 6 gare di Serie A e per questo sarà difficile vederli portare a casa dei punti.

Stessa idea sul possibile risultato è quella di bet365 che dimostra con la vittoria del Torino con una quota di 1.80,vittoria dell’Empoli quotata più alta a 5.00 mentre il pareggio ha una quota intermedia pari a 3.30.